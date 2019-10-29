Эйфелева башня и полутораметровая статуя Дорифора: что ещё можно увидеть в первом музее «Лего» в Беларуси

Красота в детальках. Совсем скоро в Беларуси откроется первый музей конструкторов. На пятистах квадратных метрах разместилась одна из самых больших частных коллекций в мире. А начиналось все 10 лет назад, когда в семье Соловьевых появился первый набор «Лего».

Надежда Соловьева, креативный директор музея «Лего»:

Старшему ребенку муж купил первый набор «Лего», ему было три годика. Я говорю: «Рано еще». Он говорит: «Нормально». Как любой мужчина, который не доиграл в детстве в игрушки. С этого началась небольшая коллекция. И никогда еще пару лет назад я не думала, что это все перерастет в такой масштабный проект.

С подарками на дни рождения и Новый год вопросов больше не возникало. Со временем увлечение главы семейства превратилось в общее хобби. Число пластмассовых конструкций стало трехзначным, и перенос Вселенной «Лего» в отдельное помещение стал лишь вопросом времени.

Евгений Шилов, корреспондент:

Коллекция музея насчитывает порядка 5,5 тысяч экземпляров. Экспозиции от далекого космоса до океанских глубин. Сама же идея создания мира конструкторов началась вот с этого квартала. Со временем он расширился до масштабов целого города, в котором сегодня проживает несколько сотен персонажей.

В зале есть абсолютно все существующие серии «Лего». Уникальные экспонаты искали по всему миру. На стеллажах представлены как ретро-модели из дерева и металла, так и самые новые наборы. При входе в музей в глаза бросаются жемчужины коллекции: Тадж-Махал, Статуя Свободы, Эйфелева Башня и полутораметровая статуя Дорифора.

Надежда Соловьева:

Это самая большая скульптура в нашем музее. Она состоит из 27 тысяч кубиков «Лего». Нам она пришла по частям: голова, тело, руки, ноги. Мы ее восстановили, доделали и вот что получилось.

Первые месяцы размещением фигурок занимались только члены семьи, но очень скоро стало понятно: чтобы создать проект такого масштаба, нужны дополнительные руки. Сегодня идейные помощники организаторов собирают любимые серии, придумывают оформление стеллажей и даже создают самодельные шедевры.

Владислав Лупинович, друг семьи:

Здесь у нас будет несколько диаграмм по «Звездным войнам». Это такая большая самоделка на весь стол. И там какая-то битва или момент из фильма.

Дмитрий Шпак, поклонник серии «Лего»:

На каждой сценке будут декорации. Мы сначала формируем сценку, расставляем наборы, чтобы видеть, где какой-то рельеф можно добавить. И в зависимости от этого выбираем фон, распечатываем и оно гораздо интереснее смотрится, и более понятно.

Несмотря на огромное количество фигурок и композиций, семья в постоянном поиске редких наборов. К слову, коллекцию планируют обновлять регулярно.

Надежда Соловьева:

Появляются старые наборы, плюс «Лего» каждые полгода выпускает определенное количество новых наборов. Мы ждем всех истинных поклонников «Лего», но и приглашаем тех людей, которые готовы узнать что-то новое и, может быть, полюбить «Лего» так, как полюбили его мы.