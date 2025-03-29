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Дожди различной интенсивности, слабый туман и до +16 – погода в Беларуси на неделю

29 марта 2025 16:45
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А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Дожди различной интенсивности, слабый туман и до +16 – погода в Беларуси на неделю-2

Ожидается неустойчивый характер погоды, периодически будут идти дожди различной интенсивности. Ночью местами ожидается слабый туман, при этом температурный фон сохранится повышенным. Ночью в основном от +1 до +8, в дневные часы от +6 до +13, местами до +16.

Во второй половине недели увеличится вероятность поступления холодных воздушных масс с севера Европы, в результате чего температурный режим понизится. Ночью ожидается от -5 по северу до +3 по югу. Днем термометры покажут от +2 до +10. По юго-востоку местами до +13. Под влиянием неустойчивых воздушных масс местами прогнозируются осадки, дождь, возможно, мокрый снег.

Подробнее о погоде в областях Беларуси:

Дожди различной интенсивности, слабый туман и до +16 – погода в Беларуси на неделю-4
Дожди различной интенсивности, слабый туман и до +16 – погода в Беларуси на неделю-5
Дожди различной интенсивности, слабый туман и до +16 – погода в Беларуси на неделю-6
Дожди различной интенсивности, слабый туман и до +16 – погода в Беларуси на неделю-7
Дожди различной интенсивности, слабый туман и до +16 – погода в Беларуси на неделю-8
Дожди различной интенсивности, слабый туман и до +16 – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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