Дожди различной интенсивности, слабый туман и до +16 – погода в Беларуси на неделю

А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Ожидается неустойчивый характер погоды, периодически будут идти дожди различной интенсивности. Ночью местами ожидается слабый туман, при этом температурный фон сохранится повышенным. Ночью в основном от +1 до +8, в дневные часы от +6 до +13, местами до +16.

Во второй половине недели увеличится вероятность поступления холодных воздушных масс с севера Европы, в результате чего температурный режим понизится. Ночью ожидается от -5 по северу до +3 по югу. Днем термометры покажут от +2 до +10. По юго-востоку местами до +13. Под влиянием неустойчивых воздушных масс местами прогнозируются осадки, дождь, возможно, мокрый снег.

Подробнее о погоде в областях Беларуси: