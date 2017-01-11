Я погиб бы в новогоднюю ночь во дворе собственного дома: как пес спас своего хозяина от смертельного обморожения

Новости США. Невероятная история преданности покорила мир. «Собака в очередной раз показала, что честнее и надежнее друга не найти», – пишут пользователи социальных сетей.



Ретривер по кличке Келси почти сутки просидел рядом со своим хозяином. Несчастье произошло в новогоднюю ночь. Боб остался дома, смотрел телевизор. Во время рекламной паузы мужчина выбежал во двор набрать дров для камина.

Боб решил не переобуваться, вышел из дома в домашних тапочках. На обратном пути он поскользнулся, упал. И, как выяснилось позже, сломал себе шею.

Мужчина звал на помощь, но его услышал только преданный пес.

Боб:

Я звал на помощь, но мой ближайший сосед находится в четверти мили отсюда, и это была половина одиннадцатого вечера. Однако моя Келси пришла. Если бы не моя Келси, я погиб бы в новогоднюю ночь во дворе собственного дома.

Ночью температура опустилась до -24 градусов. Все это время Боб парализованный лежал на земле, своим теплом его отогревал верный пес. Крики о помощи, точнее, тревожный лай собаки услышали только на следующие сутки. Врачи в шоке: мужчина чудом не получил обморожение.

Бобу сделали операцию на позвоночнике.

Его жизни ничто не угрожает. Сейчас мужчина проходит курс реабилитации. Он уверен, что остался жив только благодаря преданности своей собаки.

Как это ни удивительно, но братья наши меньшие иногда способны преподать урок самоотверженности людям. На трассе под Минском собака восьмой год ждет погибшего хозяина. Говорят, его сбила машина. Но верный пес до сих пор, спустя годы, неподалеку от места трагедии (здесь подробности).