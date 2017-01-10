Ученые нашли способ лечить зубы без пломб

Новости Великобритании. Зубы можно заставить самостоятельно восстанавливать повреждения, что положит конец использованию пломб. В этом убеждены британские ученые.



Специалисты из Королевского колледжа выяснила, что химическое вещество Tideglusib может заставлять клетки в зубной пульпе залечивать небольшие отверстия. Опыты проводились на мышах.



Как сообщает Би-би-си, метод приводит «к полному и эффективному натуральному восстановлению».

Tideglusib повышает активность стволовых клеток в пульпе зуба, что позволяет восстановить отверстия диаметром 0,13 мм. Биорастворимая губка, пропитанная препаратом, помещалась в поврежденную часть зуба, сверху наносилось защитное покрытие. По мере того, как губка разлагалась, ее заменял дентин, и зуб заживал.