Девушка сделала маску для лица, чтобы справиться с прыщами. Теперь она сияет, как солнце

Девушка столкнулась с проблемой прыщей на лице и решила всё исправить. Совет из интернета помог, но оставил о себе приятное напоминание. Пользовательница TikTok под ником Лорен Джей объяснила, что последние три недели кожа её лица оставляла желать много лучшего. Девушка могла бы выдавить угри, но не любит боль. Поэтому Лорен стала искать на различных сайтах информацию о том, как можно справиться с прыщами без боли.

Фото: tiktok.com/@laurenjrennie

На одном ресурсе Джей нашла рецепт маски для лица с куркумой. Утверждалось, что такое косметическое средство избавляет от прыщей, морщин и раздражения кожи. Девушка решила, что этот вариант ей очень подходит. Долго не думая, Лорен отправилась на кухню, приготовила средство и нанесла его на лицо. Вымыв руки, девушка заметила, что они всё равно остались оранжевыми. Тут Джей поразила догадка – с лицом будет так же.

Фото: tiktok.com/@laurenjrennie

Когда пришло время удалять маску с лица, Лорен поняла, что не ошиблась. Куркума действительно помогла коже, но также наделила её нежным оранжевым оттенком. Девушка тщетно пыталась вернуть естественный цвет, но лицо продолжало сиять, как солнце. В итоге девушке пришлось делать себе макияж, а также надевать жёлтую одежду, чтобы отвлекать внимание прохожих от её лица.

Фото: tiktok.com/@laurenjrennie