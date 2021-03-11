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«Кто-нибудь в курсе, что это?» Таинственная зубастая рыба поставила в тупик интернет-пользователей

11 марта 2021 10:42
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Новости Австралии. Фото таинственного и причудливого морского существа, выброшенного на популярный австралийский пляж Квинсленда, взорвало интернет.

Как сообщает Daily Mail, жительница Саншайн-Кост наткнулась на ужасающее существо на берегу реки Нуза в Квинсленде и опубликовала фото в соцсетях.

«Кто-нибудь в курсе, что это за рыба? Я нашла ее на северном берегу сегодня утром»,  написала она на странице местного сообщества в Facebook.

Мнения пользователей разделились: была ли это какая-то плоскоголовая рыба или более ядовитая рыба-камень. У рыбы были выпученные глаза на макушке, а рот полон необычных тонких зубов. 

«Кто-нибудь в курсе, что это?» Таинственная зубастая рыба поставила в тупик интернет-пользователей-1

Фото: Facebook

«Она как будто сама себя покусала»,  прокомментировал пользователь сети.  

Кто-то предположил, что это может быть маленький белый морской или большеротый окунь. Остальных же волновали ужасающие зубы рыбы.  

«Кто-то явно хочет вернуть свои зубные протезы»,  пошутила одна женщина.  

Другой пользователь добавил: «Спросите у него, кто его стоматолог? У него отличные острые зубы».

Шутки не заканчивались.  

«Так это ж бывший муж моей подруги. Она выкинула его в море, а он все выплывает»,  написала одна женщина.

Многие пользователи все же правильно догадались, что на самом деле это был звездочет, также известный в Новой Зеландии как рыба-обезьяна. Около 20 видов звездочетов обитают в водах Австралии. Ядовитые существа известны тем, что зарываются в песок и поджидают в засаде добычу.

«Кто-нибудь в курсе, что это?» Таинственная зубастая рыба поставила в тупик интернет-пользователей-4

Фото: Getty Images/iStockphoto

Профессор факультета биологических наук Университета Маккуори Кулум Браун считает, что на снимке запечатлели гигантского звездочета, который чаще всего встречается в водах Тасманского моря.  

В интервью для Yahoo News Australia профессор Браун заявил: «Этот вид – редкость для юго-восточного побережья. Рыба больше похожа на более крупный новозеландский вид. Однако и они встречаются у побережья Австралии».  

Далеко не все видели такую необычную рыбу. Многие ездят на рыбалку, чтобы просто расслабиться. Однажды тюлень украл целый улов у рыбака – подробнее здесь

# Дикие животные # калейдоскоп # Кулум Браун # Фотофакт

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