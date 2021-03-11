«Кто-нибудь в курсе, что это?» Таинственная зубастая рыба поставила в тупик интернет-пользователей

Новости Австралии. Фото таинственного и причудливого морского существа, выброшенного на популярный австралийский пляж Квинсленда, взорвало интернет. Как сообщает Daily Mail, жительница Саншайн-Кост наткнулась на ужасающее существо на берегу реки Нуза в Квинсленде и опубликовала фото в соцсетях. «Кто-нибудь в курсе, что это за рыба? Я нашла ее на северном берегу сегодня утром», – написала она на странице местного сообщества в Facebook. Мнения пользователей разделились: была ли это какая-то плоскоголовая рыба или более ядовитая рыба-камень. У рыбы были выпученные глаза на макушке, а рот полон необычных тонких зубов.

Фото: Facebook

«Она как будто сама себя покусала», – прокомментировал пользователь сети. Кто-то предположил, что это может быть маленький белый морской или большеротый окунь. Остальных же волновали ужасающие зубы рыбы. «Кто-то явно хочет вернуть свои зубные протезы», – пошутила одна женщина. Другой пользователь добавил: «Спросите у него, кто его стоматолог? У него отличные острые зубы». Шутки не заканчивались. «Так это ж бывший муж моей подруги. Она выкинула его в море, а он все выплывает», – написала одна женщина. Многие пользователи все же правильно догадались, что на самом деле это был звездочет, также известный в Новой Зеландии как рыба-обезьяна. Около 20 видов звездочетов обитают в водах Австралии. Ядовитые существа известны тем, что зарываются в песок и поджидают в засаде добычу.

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