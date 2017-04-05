Фабрика фейковых новостей: можно ли отличить оригинал от подделки

В современном мире крайне сложно оставаться в неизвестности о важнейших мировых событиях. Ежедневно наше сознание пронзает нескончаемый поток информации из таких ресурсов, как печатные издания, телевидение, интернет и непосредственно живое общение. Однако задумывались ли вы о том, насколько достоверной является та или иная новость, услышанная или увиденная вами буквально пару часов назад?



Могли ли вы себе представить, что одна-единственная статья может являться источником мощнейшей дезинформации, способной впоследствии повлиять на экономическую, политическую и социальную сферы общества непредсказуемым образом? Вполне вероятно, что сегодня именно вы стали мелким звеном в длинной цепочке наглых спекуляций, рассчитанных на доверчивых и любознательных особ.

Как утверждает американское издание New York Times,

сфальсифицированной новостью считается тот материал, который был специально сфабрикован для обмана читателей,

как правило, с целью получения прибыли. Внимание читателя моментально приковывают громкий заголовок, курьёзные изображения и изобилие экзотичных эпитетов. В таких случаях даже самая очевидная ложь после многократного повтора в разных источниках начинает казаться чистейшей правдой.

Было бы ошибочным полагать, что подобные явления характерны лишь для современности. В истории существует огромное количество событий, целиком и полностью построенных на лжи. К примеру, еще в 30 году до н.э. римскому политику Гаю Октавиану пришла в голову гениальная мысль необоснованно оклеветать имя своего соперника в борьбе за власть – Марка Антония, превосходного полководца и уважаемого политического деятеля. Проведя против него коварную пропагандистскую кампанию, Октавиан сумел захватить власть в Египте и стать первым римским императором, опозорив честь и достоинство второго претендента на это звание.

Наверное,

самым знаменитым и пугающим заявлением 20 века, вызвавшим общественный резонанс на международном уровне,

стала новость о том, что якобы во время Первой мировой войны существовала нацистская «Фабрика трупов», на которой из жира умерших людей изготавливали мыло, маргарин, свечи и нитроглицерин. К распространению этой информации были причастны такие известные издания, как The Times, The Daily Mail и англоязычная китайская газета North China Daily News. Несмотря на тот факт, что в послевоенное время все эти слухи были целиком и полностью опровергнуты, даже в наши дни некоторые историки настаивают на правдивости этой теории, приводя при этом весьма аргументированные доводы.

Однако в современном обществе, любая, даже незначительная, информация распространяется ощутимо быстрее и охватывает более широкую аудиторию, чем это было раньше. В основном это происходит за счёт социальных сетей, объединяющих сотни миллионов людей со всего мира. Популярные социальные сети стали в 2016 году основными популяризаторами фальшивых новостей. Ведь там, как известно, пользователи не стремятся отбирать качественный контент, а читают лишь заголовки, чем в свою очередь и пользуются мошенники. Сфальсифицированные вести в таких случаях часто оправдывают ожидания читателей и являются более захватывающими, чем государственная пресса.

Согласно опросу, проведенному Pew Research в декабре 2016 года,

у 64% опрошенных взрослых американцев полностью выдуманные новости вызвали «много путаницы»

в их представлениях о текущих событиях; 25% отметили, что они вызвали «некоторое замешательство»; а оставшиеся 11% заявили, что подобные сообщения «вызвали небольшое замешательство или не вызвали его совсем». К тому же, около 23% признались, что собственноручно, сознательно или нет, распространяли недостоверную информацию.

Тем не менее, так иногда случается, что общество само, подсознательно требуя всеобщей путаницы и продолжительных дискуссий, специально сгущает краски, недопоняв или поняв абсолютно неправильно определённую информацию. Очень показательная ситуация произошла в 2016 году, когда интернет ломился от изобилия новостей о том, что американское космическое агентство NASA, не спросив ни у кого разрешения, взяло и поменяло знаки зодиака, проведя некоторые исследования. СМИ и социальные сети стали активно распространять этот материал как научное открытие. NASA оперативно отреагировало на виртуальные массовые беспорядки, заявив, что они и не собирались менять знаки зодиака.

Хотя отслеживать каждую новость и решать, является она правдой или подделкой в дорогой обёртке практически невозможно, такие

интернет-гиганты, как Google и Facebook, стали активно внедрять средства для борьбы с сомнительными и потенциально опасными материалами.

К сожалению, пока неясно, как эта система работает, но факт, что первые шаги по борьбе с дезинформацией уже сделаны, остается фактом.

К тому же, во многих развитых странах мира в школьную и университетскую программы включён специальный курс под названием «Медиаграмотность», способный научить молодёжь критически оценивать любой прочитанный материал.

Выводы из всего вышенаписанного напрашиваются следующие: смотрите, читайте, слушайте, открывайте для себя что-то новое и неизведанное, но делайте это осторожно. Всегда важно иметь свою точку зрения на буквально любое событие, не впитывать в себя слепо то, что преподносят другие. Таким образом вы сможете не только уберечь себя от ненужной или недостоверной информации, но и научиться быть самостоятельными, уверенными и независимыми.

Автор: Антон Савицкий