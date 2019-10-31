Болото «Ельня»: попили оттуда воды, походили на болотоступах, узнали, из-за какого растения его называют лёгкими Европы

Здесь шагать лучше помедленнее и нешироко — так легче держать равновесие и ноги отрывать. Впрочем, в этой специфической обувке особо и не разгонишься.

Болотоступы она называется и пришли мы на всем болотам болото — одно из крупнейших. В Беларуси и в Европе, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Болота в Беларуси столь обширны, что ещё Наполеон уважительно называл их пятой стихией. 25 тысяч гектаров ландшафтного заказника «Ельня», действительно, впечатляют! По площади это – почти как Минск.

Девять тысяч лет существует это... После прогулки по нему язык не поворачивается назвать его болотом. Это – то место, где нужно побывать самому, чтобы понять, что это не мрачная трясина, а, наоборот, светлая и очень чистая территория.

Дмитрий Сачивко, житель д. Картавые:

Воду из болота можно пить, здесь даже микроорганизмов никаких нет. Но вода эта не утоляет жажду, потому что в ней отсутствуют соли. Для этого случая у нас всегда найдётся огурчик. Вот я добавил естественных солей в своих организм и жажда будет у меня утолена. Дмитрий Дмитриевич – бывший моряк, 7 раз земной шар обогнул. Но вернулся к родным болотам, егерем на них работал. Говорит, вот здесь – целый мир. Неизведанный. Есть места, в которые нога человека не ступала.

Регина Ивановна, наоборот, даже за пределы района не выезжала. И работала, и отдыхала в своей деревне около заказника. Зачем курорты, говорит – оздоровление и дары витаминные рядом с домом.

Регина Воронько, жительница д. Конахи:

Сходим на болото, по мху походим, соберём там и клюкву. Так я в деревне – больная, а как пойду на мох, так мне там дышится, там всякие травы... Намного легче.

Иван Борок, директор государственного природоохранного учреждения «Ельня»:

Вот это растение сфагнум, которое очищает воздух лучше, чем сосновые леса. Благодаря вот этому растению Ельню называют лёгкими Европы. А ведь в 60-70-е годы ХХ века болота масштабно осушали. С благой целью – прибавить земель для сельского хозяйства. Однако, использовали их неправильно – надо было сеять, в основном, многолетние травы, а сажали картошку, кукурузу. И плодородная почва истощалась