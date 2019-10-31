122 шага. А вы знали, сколько приходится леса на каждого белоруса?

Рушник изо льна с национальным узором — традиционное изделие в Беларуси. А знаете ли Вы, что в виде белорусского орнамента высажены вот эти кустарники?

На площади Государственного флага всё продумано — здесь размещены все официальные символы страны. Вся геральдическая символика Беларуси, областей и столицы, текст гимна. 424 шага по окружности нужно сделать, чтобы обойти всю площадь, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Открыли её в 2013 году, место выбирали по необычному критерию — чтобы было максимально ветреным — и флаг Беларуси развевался всегда.

В официальной символике отображена любовь белорусов к труду и к родной земле-кормилице. Колосья, цветы клевера и льна — это и дары плодородных полей, и плоды неустанной работы. Зелёные ленты — тоже признательность щедрой природе, символ белорусских бескрайних лесов.

На 60 процентов наши леса состоят из хвойных пород.