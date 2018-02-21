91-летняя королева Елизавета II посетила модный показ в Лондоне. Фотофакт

Новости Великобритании. Елизавета II посетила показ молодого дизайнера на Лондонской неделе моды.

91-летняя королева пришла на показ 27-летнего дизайнера Ричарда Куинна. Монарх сидела в первом ряду вместе с главредом Vogue Анной Винтур и главой Британского совета моды Кэролайн Раш.