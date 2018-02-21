91-летняя королева Елизавета II посетила модный показ в Лондоне. Фотофакт
Новости Великобритании. Елизавета II посетила показ молодого дизайнера на Лондонской неделе моды.
91-летняя королева пришла на показ 27-летнего дизайнера Ричарда Куинна. Монарх сидела в первом ряду вместе с главредом Vogue Анной Винтур и главой Британского совета моды Кэролайн Раш.
Фото: twitter.com/RoyalFamily
Королева выбрала для мероприятия строгий костюм голубого цвета, черные перчатки, сумку и ювелирные украшения.
Фото: twitter.com/RoyalFamily
В финале шоу Елизавета II лично поблагодарила дизайнера за показ и вручила ему награду.
Фото: twitter.com/RoyalFamily
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