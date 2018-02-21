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91-летняя королева Елизавета II посетила модный показ в Лондоне. Фотофакт

21 февраля 2018 10:35
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Новости Великобритании. Елизавета II посетила показ молодого дизайнера на Лондонской неделе моды.   

91-летняя королева пришла на показ 27-летнего дизайнера Ричарда Куинна. Монарх сидела в первом ряду вместе с главредом Vogue Анной Винтур и главой Британского совета моды Кэролайн Раш.   

91-летняя королева Елизавета II посетила модный показ в Лондоне. Фотофакт-1

Фото: twitter.com/RoyalFamily  

Королева выбрала для мероприятия строгий костюм голубого цвета, черные перчатки, сумку и ювелирные украшения.   

91-летняя королева Елизавета II посетила модный показ в Лондоне. Фотофакт-4

Фото: twitter.com/RoyalFamily  

В финале шоу Елизавета II лично поблагодарила дизайнера за показ и вручила ему награду.   

91-летняя королева Елизавета II посетила модный показ в Лондоне. Фотофакт-7

Фото: twitter.com/RoyalFamily  

В ноябре 2017 года Елизавета II и принц Филипп отметили 70 годовщину бракосочетания (читать далее).  

# Фотофакт # калейдоскоп # Королевская семья # Елизавета II # Анна Винтур

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