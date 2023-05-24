24 мая – День славянской письменности и культуры. Чем ещё известна эта дата?

День славянской письменности и культуры

24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в деле образования славянских народов старший брат Мефодий. Кириллицей пользуются до сих пор более 250 миллионов человек. Ежегодно в Минске в преддверии праздника проводятся Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. Международный день тиары

Международный день тиары отмечается 24 мая, в день рождения английской королевы Виктории. Тиара представляет собой обод, края которого не смыкаются. Конструкция отличается легкостью и изяществом. В эпохи, когда государствами правили монархи, тиары предназначались для юных принцесс. Время внесло коррективы в использование украшений, и в XXI веке позволить себе тиару могут не только особы королевских кровей. Тиара часто используется в создании свадебного образа. Несмотря на то что очень мало мероприятий, на которые уместно надеть это изысканное украшение, День тиары призывает прекрасных дам окунуться в мир роскоши и совершенства, примерить тиару и гордиться тем, кто вы есть.

24 мая – Европейский день парков. В этот день в 1909 году в Швеции был создан первый из девяти Европейских национальных парков. С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной частью природного и культурного наследия Европы. Каждый может присоединиться к празднованию этого дня и собраться с близкими в ближайшем парке, чтобы получить удовольствие от общения с природой. День валяния в траве