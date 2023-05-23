23 мая – день ирисок. Рассказываем, чем ещё известна эта дата

Международный день спортивной борьбы

23 мая – Международный день спортивной борьбы. 23 мая 1904 года в Вене состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 26 спортсменов. Как вид спортивных состязаний борьба имеет многовековую историю. Например, уже в Древней Греции она входила в программу Олимпийских игр, а в Средние века начала разделяться на прикладную и спортивную. С появлением огнестрельного оружия прикладная борьба потеряла свою актуальность, а спортивная, напротив, стала активно развиваться. В Беларуси спортивная борьба находится на очень высоком уровне. Наши борцы неоднократно становились чемпионами Европы и мира, а также завоевали немало наград Олимпийских игр. 23 мая – день подвига военного летчика Владимира Карвата

23 мая 1996 года белорусский военный летчик Владимир Карват совершил подвиг, ценой своей жизни предотвратив падение потерпевшего аварию самолета на населенные пункты. Указом Президента Республики Беларусь подполковнику Владимиру Карвату первому в стране присвоено звание Героя Беларуси (посмертно). Жители спасенных летчиком деревень, желая увековечить память героя, поставили ему памятник: в самом центре деревни Арабовщина установлен фрагмент самолета, врезавшегося в землю. Именем Владимира Карвата названы улицы и скверы, а совершенный им подвиг навсегда в памяти простых белорусов, чьи жизни он защитил в обмен на свою.

23 мая отмечается Всемирный день черепахи – животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. По мнению ученых, черепахи появились на Земле задолго до людей. Например, морские черепахи обитают в океанах мира на протяжении более 100 миллионов лет. Однако сегодня выживание этих живых свидетелей эпохи динозавров находится под угрозой. Важно помнить, что все в природе взаимосвязано. Кожистые черепахи и биссы помогают контролировать популяции медуз и губок. Зеленые морские черепахи поедают морскую траву, которая должна быть низкой для размножения в ней многих видов рыб. Именно поэтому очень важно беречь каждый вид и спасти черепах от вымирания. День ирисок