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23 мая – день ирисок. Рассказываем, чем ещё известна эта дата

23 мая 2023 06:48
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Международный день спортивной борьбы  

23 мая – день ирисок. Рассказываем, чем ещё известна эта дата-1

23 мая – Международный день спортивной борьбы. 23 мая 1904 года в Вене состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 26 спортсменов. Как вид спортивных состязаний борьба имеет многовековую историю. Например, уже в Древней Греции она входила в программу Олимпийских игр, а в Средние века начала разделяться на прикладную и спортивную. С появлением огнестрельного оружия прикладная борьба потеряла свою актуальность, а спортивная, напротив, стала активно развиваться. В Беларуси спортивная борьба находится на очень высоком уровне. Наши борцы неоднократно становились чемпионами Европы и мира, а также завоевали немало наград Олимпийских игр.  

23 мая – день подвига военного летчика Владимира Карвата  

23 мая – день ирисок. Рассказываем, чем ещё известна эта дата-4

23 мая 1996 года белорусский военный летчик Владимир Карват совершил подвиг, ценой своей жизни предотвратив падение потерпевшего аварию самолета на населенные пункты. Указом Президента Республики Беларусь подполковнику Владимиру Карвату первому в стране присвоено звание Героя Беларуси (посмертно). Жители спасенных летчиком деревень, желая увековечить память героя, поставили ему памятник: в самом центре деревни Арабовщина установлен фрагмент самолета, врезавшегося в землю. Именем Владимира Карвата названы улицы и скверы, а совершенный им подвиг навсегда в памяти простых белорусов, чьи жизни он защитил в обмен на свою.  

23 мая – день ирисок. Рассказываем, чем ещё известна эта дата-7

23 мая отмечается Всемирный день черепахи – животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. По мнению ученых, черепахи появились на Земле задолго до людей. Например, морские черепахи обитают в океанах мира на протяжении более 100 миллионов лет. Однако сегодня выживание этих живых свидетелей эпохи динозавров находится под угрозой. Важно помнить, что все в природе взаимосвязано. Кожистые черепахи и биссы помогают контролировать популяции медуз и губок. Зеленые морские черепахи поедают морскую траву, которая должна быть низкой для размножения в ней многих видов рыб. Именно поэтому очень важно беречь каждый вид и спасти черепах от вымирания.  

День ирисок  

23 мая – день ирисок. Рассказываем, чем ещё известна эта дата-10

23 мая отмечают День ирисок. Всем знакомый вкус детства – сливочные ириски. Их смело можно назвать грозой всех пломб и страшным сном стоматолога. Можно сказать, что ириски – это десерт, занимающий промежуточное состояние между карамелью и конфетами. Невозможно точно сказать, кто его изобрел. Французы присваивают право изобретения себе, американцы – себе. Известно лишь, что во Франции ириски были чрезвычайно популярны с XV века. А американские кондитеры утверждают, что их предки изобрели ирис, поскольку первыми начали варить карамель в специальных медных глубоких котлах. Ириска выдержала испытание временем благодаря своей уникальной текстуре, которая присутствует почти во всех мыслимых ароматах: от ванили, мяты и арбуза до малины, банана и лакрицы. Или чего-нибудь еще, о чем вы только можете подумать.  

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!  

# История # калейдоскоп # Владимир Карват # Лена Мельницкая # Фотофакт

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