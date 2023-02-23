23 февраля Международный день собачьего печенья. Чем ещё известна эта дата?

23 февраля Всемирный день взаимопонимания и мира

Сегодня, 23 февраля, отмечается Всемирный день взаимопонимания и мира. Он был создан в ознаменование годовщины основания Rotary International – одной из старейших и крупнейших сервисных организаций в мире. Сервисный клуб – это тип добровольной некоммерческой организации, ориентированной на благотворительность, члены которой регулярно встречаются, чтобы либо самим выполнять благотворительную работу, либо собирать средства для других благотворительных организаций. Всемирный день мира и взаимопонимания во многих странах наполнен такими мероприятиями, как встречи с международными спикерами, переговоры и дискуссии по глобальным проблемам, различные развлечения и многое другое. Они направлены на повышение осведомленности о важности доброй воли и взаимопонимания между людьми для мира во всем мире. 23 февраля 1893 года Рудольф Дизель получил патент на создание поршневого двигателя

23 февраля 1893 года немецкий инженер-изобретатель Рудольф Дизель получил патент на создание поршневого двигателя. С тех пор двигатель внутреннего сгорания такого типа называют в честь его создателя – дизельным. Сегодня дизельному двигателю исполняется 130 лет. Изобретение стало настоящим прорывом в машиностроении. Дизельный двигатель буквально способствовал становлению цивилизации. На этом устройстве работает тяжелая строительная техника, морские суда, локомотивы. Дизельные двигатели используют в качестве генераторов энергии в разных строениях, от офисов до больниц и даже аэропортов. Сегодня дизельный двигатель – это компактное, но эффективное устройство. Он экономичнее бензинового и имеет минимум выбросов в атмосферу. 23 февраля Международный день собачьего печенья