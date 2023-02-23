23 февраля Международный день собачьего печенья. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 23 февраля, отмечается Всемирный день взаимопонимания и мира. Он был создан в ознаменование годовщины основания Rotary International – одной из старейших и крупнейших сервисных организаций в мире.
Сервисный клуб – это тип добровольной некоммерческой организации, ориентированной на благотворительность, члены которой регулярно встречаются, чтобы либо самим выполнять благотворительную работу, либо собирать средства для других благотворительных организаций. Всемирный день мира и взаимопонимания во многих странах наполнен такими мероприятиями, как встречи с международными спикерами, переговоры и дискуссии по глобальным проблемам, различные развлечения и многое другое. Они направлены на повышение осведомленности о важности доброй воли и взаимопонимания между людьми для мира во всем мире.
23 февраля 1893 года немецкий инженер-изобретатель Рудольф Дизель получил патент на создание поршневого двигателя. С тех пор двигатель внутреннего сгорания такого типа называют в честь его создателя – дизельным. Сегодня дизельному двигателю исполняется 130 лет. Изобретение стало настоящим прорывом в машиностроении. Дизельный двигатель буквально способствовал становлению цивилизации. На этом устройстве работает тяжелая строительная техника, морские суда, локомотивы. Дизельные двигатели используют в качестве генераторов энергии в разных строениях, от офисов до больниц и даже аэропортов. Сегодня дизельный двигатель – это компактное, но эффективное устройство. Он экономичнее бензинового и имеет минимум выбросов в атмосферу.
23 февраля отмечают Международный день собачьего печенья. Первым крупным производителем печенья для собак был человек из Огайо по имени Джеймс Спратт, который приехал в Англию и произвел это лакомство в 1860 году. В 1907 году в Америке появился первый бисквит в форме кости для собак, и его форма прижилась. Интересно, что если вы съедите немного собачьего печенья, ничего не произойдет, оно съедобно. Еще следует заметить, что печенье и другие закуски должны составлять не более 10 % суточной нормы еды для собак, иначе они могут набрать лишний вес. Сегодня побалуйте своего лучшего друга, запаситесь его любимыми угощениями, ведь он этого заслуживает.
И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!
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