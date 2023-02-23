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23 февраля Международный день собачьего печенья. Чем ещё известна эта дата?

23 февраля 2023 06:34
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23 февраля Всемирный день взаимопонимания и мира  

23 февраля Международный день собачьего печенья. Чем ещё известна эта дата?-1

Сегодня, 23 февраля, отмечается Всемирный день взаимопонимания и мира. Он был создан в ознаменование годовщины основания Rotary International – одной из старейших и крупнейших сервисных организаций в мире.  

Сервисный клуб – это тип добровольной некоммерческой организации, ориентированной на благотворительность, члены которой регулярно встречаются, чтобы либо самим выполнять благотворительную работу, либо собирать средства для других благотворительных организаций. Всемирный день мира и взаимопонимания во многих странах наполнен такими мероприятиями, как встречи с международными спикерами, переговоры и дискуссии по глобальным проблемам, различные развлечения и многое другое. Они направлены на повышение осведомленности о важности доброй воли и взаимопонимания между людьми для мира во всем мире.  

23 февраля 1893 года Рудольф Дизель получил патент на создание поршневого двигателя  

23 февраля Международный день собачьего печенья. Чем ещё известна эта дата?-3

23 февраля 1893 года немецкий инженер-изобретатель Рудольф Дизель получил патент на создание поршневого двигателя. С тех пор двигатель внутреннего сгорания такого типа называют в честь его создателя – дизельным. Сегодня дизельному двигателю исполняется 130 лет. Изобретение стало настоящим прорывом в машиностроении. Дизельный двигатель буквально способствовал становлению цивилизации. На этом устройстве работает тяжелая строительная техника, морские суда, локомотивы. Дизельные двигатели используют в качестве генераторов энергии в разных строениях, от офисов до больниц и даже аэропортов. Сегодня дизельный двигатель – это компактное, но эффективное устройство. Он экономичнее бензинового и имеет минимум выбросов в атмосферу.  

23 февраля Международный день собачьего печенья  

23 февраля Международный день собачьего печенья. Чем ещё известна эта дата?-5

23 февраля отмечают Международный день собачьего печенья. Первым крупным производителем печенья для собак был человек из Огайо по имени Джеймс Спратт, который приехал в Англию и произвел это лакомство в 1860 году. В 1907 году в Америке появился первый бисквит в форме кости для собак, и его форма прижилась. Интересно, что если вы съедите немного собачьего печенья, ничего не произойдет, оно съедобно. Еще следует заметить, что печенье и другие закуски должны составлять не более 10 % суточной нормы еды для собак, иначе они могут набрать лишний вес. Сегодня побалуйте своего лучшего друга, запаситесь его любимыми угощениями, ведь он этого заслуживает.  

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!  

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# История # Лена Мельницкая

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