Букет к 8 Марта. Какие тюльпаны выбирать, чтобы они простояли долго?

Самые востребованные весенние цветы и одни из символов 8 Марта – тюльпаны. Как выбрать свежий букет и не попасться на уловки недобросовестных продавцов – читайте в нашем материале.
Самые востребованные весенние цветы и одни из символов 8 Марта – тюльпаны. Как выбрать свежий букет и не попасться на уловки недобросовестных продавцов – читайте в нашем материале.
Фото: Pixabay
Тюльпаны не отличаются своей долговечностью, пишет cvetochka.ru. В воде стоят мало и быстро раскрываются, поэтому нужно внимательно выбирать букет, чтобы он радовал как можно дольше.
Фото: Pixabay
В первую очередь флористы советуют смотреть на стебель растения. Он должен быть плотным, упругим и соответствовать размеру бутона. Стебель должен быть насыщенного зеленого цвета. Чем он темнее, тем свежее цветок.
Фото: Pixabay
Тюльпаны лучше выбирать с закрытыми бутонами. Цветы быстро раскроются, когда попадут в теплое помещение. Резинок на бутонах быть не должно. Иногда таким образом недобросовестные продавцы пытаются скрыть растения не первой свежести.
Фото: Pixabay
На стебле, листьях и бутоне не должно быть вредителей, потому что на срок жизни цветов это повлияет крайне негативно. Если для вас важно, чтобы цветок прожил долго, обратите внимание на кашпо, в которых растут тюльпаны. Они простоят намного дольше, чем срезанные.
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