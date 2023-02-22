Букет к 8 Марта. Какие тюльпаны выбирать, чтобы они простояли долго?

Самые востребованные весенние цветы и одни из символов 8 Марта – тюльпаны. Как выбрать свежий букет и не попасться на уловки недобросовестных продавцов – читайте в нашем материале.

Фото: Pixabay

Тюльпаны не отличаются своей долговечностью, пишет cvetochka.ru. В воде стоят мало и быстро раскрываются, поэтому нужно внимательно выбирать букет, чтобы он радовал как можно дольше.

Фото: Pixabay

В первую очередь флористы советуют смотреть на стебель растения. Он должен быть плотным, упругим и соответствовать размеру бутона. Стебель должен быть насыщенного зеленого цвета. Чем он темнее, тем свежее цветок.

Фото: Pixabay

Тюльпаны лучше выбирать с закрытыми бутонами. Цветы быстро раскроются, когда попадут в теплое помещение. Резинок на бутонах быть не должно. Иногда таким образом недобросовестные продавцы пытаются скрыть растения не первой свежести.