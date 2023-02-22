22 февраля Всемирный день борьбы с энцефалитом. Чем ещё известна эта дата?

22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений

Сегодня, 22 февраля, в мире отмечается памятная дата – Международный день поддержки жертв преступлений. Этот день призван поддержать всех тех, кто пострадал в результате криминальных действий. Сейчас во многих странах приняты и действуют законы, направленные на защиту пострадавших от криминальных действий, их социальную реабилитацию. Действуют программы, помогающие людям справиться со стрессом, выйти из кризиса, оказывающие финансовую и моральную поддержку. Главная цель этого дня – привлечь внимание к проблеме защиты пострадавших, помочь им реабилитироваться социально и поддержать морально. 22 февраля Всемирный день борьбы с энцефалитом

Ежегодно 22 февраля отмечается Всемирный день борьбы с энцефалитом. Причин возникновения энцефалита несколько: вирусные инфекции, аллергии, токсины. Тяжелые формы приводят к смерти. Одними из самых распространенных носителей энцефалита считаются клещи (13% заражены вирусом), поэтому важно тщательно осматривать свое тело после прогулок на природе. На данный момент самым эффективным методом борьбы с клещевым энцефалитом является вакцинация. 22 февраля 1997 года Рослинский институт объявил об успешном клонировании овцы Долли