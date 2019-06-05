193 метра без опор. Показываем самый длинный подвесной пешеходный мост в Беларуси

Максим Хвещеник, местный житель:

А дуги моста, словно птица в полёте, во всей Беларуси длинней не найдёте такого, как есть, подвесного моста.

Красоту родного края Максим Хвещеник воспел в поэме. Главную роль в лирике инженера, конечно, сыграл подвесной мост. Жемчужину города возвели в 1972 году. Прописку над Неманом ему решил подарить тогдашний директор деревообрабатывающего комбината Евгений Радкевич. Родом из Архангельска, он не раз проектировал висячие мосты через горные реки.

Марина Жвирбля, научный сотрудник музея «Лес и человек» (г. Мосты):

Он был чуточку иначе, очень качался, когда по нему шло большое количество людей. Конечно, это было немного страшновато наблюдать за этими действиями. Но в 2002 году этот мост реконструировали и он получил более прочную конструкцию.

Это самый длинный подвесной пешеходный мост в Беларуси. Его протяженность 193 метра. От такой экзотики у туристов захватывает дух. Оттого всегда аншлаг. Для мостовчан же – это подкова на счастье. Они любят признаваться в любви на высоте птичьего полёта и оставлять замочки в знак крепкого семейного союза.

Сегодня в городе 5 мостов. Такое ожерелье мосточков, по одной из версий, и дало название городу, который впервые упоминается в 1486 году. Через Мосты проходил важный торговый путь, который соединял Краков и Вильнюс. А форель из Немана доставляли ко столам французских королей. На этом месте гремели повозки купцов и войск ВКЛ. Марина Жвирбля:

Вот именно от этого места и началась история нашего города. Сначала этот мост был деревянным, но в годы Великой Отечественной войны он был сожжён. И после войны построили мост металлической конструкции.

Подарили новую жизнь и железнодорожному мосту. Брутальный дизайн впечатляет. Берега реки дали названия деревням – «Мосты левые» и «Мосты правые». А там, где Зельвянка впадает в Неман, местных называют в шутку зельвяне. Были в XIX веке здесь и свои бурлаки. После одного из паводков даже нашли оковы.

Светлана Рогацевич, старший сотрудник музея «Лес и человек» (г. Мосты):

Автомобильный мост построили перед войной. До войны люди переезжали на пароме. Это был самый большой паром на реке Неман. Он помещал 120 пассажиров и 15 повозок с конями. В 1946 году паром утонул и поэтому было решено построить понтонный мост, который действовал до 1974 года, до тех пор пока не ввели в действие вот этот мост, который мы сейчас видим.