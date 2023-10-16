16 октября Всемирный день анестезии. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 16 октября, Всемирный день хлеба. В этот день в 1945 году была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, занимающаяся решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. Согласно исследованиям, первые хлебные изделия появились приблизительно 8 тысяч лет назад.