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16 октября Всемирный день анестезии. Чем ещё известна эта дата?

16 октября 2023 08:47
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Сегодня, 16 октября, Всемирный день хлеба. В этот день в 1945 году была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, занимающаяся решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. Согласно исследованиям, первые хлебные изделия появились приблизительно 8 тысяч лет назад.

16 октября Всемирный день анестезии. Чем ещё известна эта дата?-1

Во все времена хлеб на столе символизировал благополучие, готовность принять гостей и божественную защиту от жизненных невзгод, а обращаться небрежно с хлебом всегда считалось грехом. Хлеб – это источник необходимых для жизнедеятельности человека веществ: растительного белка и ценных аминокислот, витаминов группы В, полезных минеральных элементов, клетчатки. Он традиционно считается самым главным продуктом в питании человечества.

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# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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