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17 октября Всемирный день пения. Чем ещё известна эта дата?

17 октября 2023 06:39
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Сегодня, 17 октября, Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Согласно данным ООН, 736 миллионов человек живут за чертой бедности, то есть меньше чем на 2 доллара в день. В 2018 году лишь 55 % мирового населения получали какие-либо социальные выплаты. Пандемия коронавируса, охватившая мир в 2020 году, привела к тому, что десятилетия прогресса в борьбе с бедностью и крайней нищетой были обращены вспять.

17 октября Всемирный день пения. Чем ещё известна эта дата?-1

По данным Всемирного банка, в результате кризиса примерно 150 миллионов человек оказались в нищете. Этот день призван напомнить обществу о миллионах обездоленных людей, которые находятся за чертой бедности и не могут позволить себе получить жилье, одежду и питание. Особое внимание акцентируется на необходимости оказать посильную помощь тем, кто столкнулся с серьезными материальными трудностями. Стоит отметить, что ликвидация нищеты является целью номер один устойчивого развития Беларуси.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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