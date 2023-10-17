17 октября Всемирный день пения. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 17 октября, Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Согласно данным ООН, 736 миллионов человек живут за чертой бедности, то есть меньше чем на 2 доллара в день. В 2018 году лишь 55 % мирового населения получали какие-либо социальные выплаты. Пандемия коронавируса, охватившая мир в 2020 году, привела к тому, что десятилетия прогресса в борьбе с бедностью и крайней нищетой были обращены вспять.
По данным Всемирного банка, в результате кризиса примерно 150 миллионов человек оказались в нищете. Этот день призван напомнить обществу о миллионах обездоленных людей, которые находятся за чертой бедности и не могут позволить себе получить жилье, одежду и питание. Особое внимание акцентируется на необходимости оказать посильную помощь тем, кто столкнулся с серьезными материальными трудностями. Стоит отметить, что ликвидация нищеты является целью номер один устойчивого развития Беларуси.
Подробности в видео.