13 июня День божьих коровок. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 13 июня, Международный день осведомленности об альбинизме. Что же такое альбинизм? Это достаточно редкое генетическое заболевание, которое связано с отсутствием в коже определенного пигмента (меланина). Люди с подобной мутацией имеют неестественно белый цвет кожи, снежные волосы и светлые глаза.

Во все времена альбиносы имели в обществе немало проблем. По причине своей особенной внешности они привлекали к себе повышенное внимание окружающих, вызывали удивление, непонимание и даже страх. Этот день направлен на предотвращение дискриминации в отношении людей с такой особенностью.