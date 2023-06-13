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13 июня День божьих коровок. Чем ещё известна эта дата?

13 июня 2023 06:29
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Сегодня, 13 июня, Международный день осведомленности об альбинизме. Что же такое альбинизм? Это достаточно редкое генетическое заболевание, которое связано с отсутствием в коже определенного пигмента (меланина). Люди с подобной мутацией имеют неестественно белый цвет кожи, снежные волосы и светлые глаза.

13 июня День божьих коровок. Чем ещё известна эта дата?-1

Во все времена альбиносы имели в обществе немало проблем. По причине своей особенной внешности они привлекали к себе повышенное внимание окружающих, вызывали удивление, непонимание и даже страх. Этот день направлен на предотвращение дискриминации в отношении людей с такой особенностью.

Подробности в видеоматериале

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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