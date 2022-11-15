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15 ноября – День молочного коктейля. Чем ещё известна эта дата в истории?

15 ноября 2022 06:37
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Всемирный день вторичной переработки

15 ноября – День молочного коктейля. Чем ещё известна эта дата в истории?-1

15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки. Постоянное уменьшение запасов природных ресурсов, ухудшение экологии, сокращение многих видов флоры и фауны является глобальной проблемой. Вторичная переработка способствует снижению стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и помогает в борьбе с загрязнением окружающей среды. Экологи всего мира ставят перед собой цель кардинально изменить отношение всех людей к серьезной проблеме утилизации твердых бытовых отходов. Многие страны показывают неплохие результаты, перерабатывая от 40 % до 60 % отходов. Регулярно появляются новые технологии переработки мусора. Например, известный австрийский завод по переработке отходов «Шпиттелау» обогревает жилые кварталы. А в Японии строят из мусора острова.

15 ноября – День молочного коктейля. Чем ещё известна эта дата в истории?-4

История белорусского радио началась 15 ноября 1925 года, когда в Минске состоялось торжественное открытие широковещательной радиотелефонной станции и в эфире прозвучали слова: «Гаворыць Мінск!» В этот же год в Минске и Гомеле были установлены мощные радиопередатчики, а в 25 районных центрах – радиоприемники коллективного пользования. Кроме того, вышли первые радиогазеты: «Рабочая» и «Крестьянская».

Бритву со сменными лезвиями запатентовали 15 ноября 1904 года

15 ноября – День молочного коктейля. Чем ещё известна эта дата в истории?-7

15 ноября 1904 года американец Кинг Кэмп Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями. В один прекрасный день его осенило, что лезвие совсем необязательно намертво крепить к ручке, достаточно заточить тонкую полоску стали с двух сторон и закрепить ее в простом съемном горизонтальном держателе. Как только лезвие тупилось, его можно было выкинуть и вставить новое. В первый год удалось продать 51 бритву и 168 лезвий, а к 1917 году ежегодно продавался 1 миллион бритв и 120 миллионов лезвий. Незадолго до смерти Жиллетт скромно заметил: «Из всех великих изобретений одноразовая бритва – величайшая из мелочей».

День молочных коктейлей

15 ноября – День молочного коктейля. Чем ещё известна эта дата в истории?-10

Молочный коктейль – второе по популярности лакомство среди детей после мороженого. В его честь придумали праздник. День молочных коктейлей отмечается ежегодно 15 ноября. Этот праздник напоминает о детстве. Кому-то нравятся коктейли домашнего приготовления, кому-то – только из кафе или промышленного производства. Поклонники этого сладкого молочного напитка встречаются даже среди тех, кто не употребляет молоко в чистом виде. История возникновения молочного коктейля началась в Великобритании в 1865 году. Прообразом напитка стал популярный микс 80-х эгг-ног – сладкий напиток на основе яиц и молока с добавлением сиропа. Изобретение шейкера положило начало массовой продаже молочных коктейлей в точках общепита. С течением времени рецепт постоянно изменялся. Сейчас его часто делают на основе молока и мороженого. Для придания разных вкусов в него добавляют фрукты, варенье, сиропы, взбитые сливки или тертый шоколад.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!

# История # калейдоскоп # Кинг Кэмп Жиллетт # Лена Мельницкая # Фотофакт

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