Житель Гомеля Петр Цалко освоил ткачество и разрабатывает образовательную программу для школьных уроков труда

Новости Беларуси. Необычное увлечение сделал своей второй профессией житель Гомеля Петр Цалко. Педагог по специальности он готов приходить в учебный класс, чтобы преподать мастер-класс по ткачеству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению молодого учителя необходимо научить детей читать и понимать древние орнаменты. Не мелом по доске, но традиционным узором по полотну, парень надеется донести до молодого поколения мировоззрения наших предков.

Петр Цалко, заведующий Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Ф. Г. Шклярова:

Жанчыны распавядалі, што каб папрасці ды паткаць, яны спалі па 3-4 гадзіны за суткі.



Не больше спал в студенческие годы и сам Пётр. Как отдыхать, когда на его глазах уходят последние носители самой признанной белоруской художественной традиции. Магия древних символов увлекла парня во время фольклорных экспедиций в глубинку. Собирая песни и обряды, он постиг и уникальный язык орнамента.

Петр Цалко:

Кассы крыж - знак мужчыны, у народзе яго яшчэ часта звалі «козликам».



Мушки, крючья, лапы, колёса, медведи… В одной только Неглюбке Ветковского района Гомельской области больше 200 оригинальных узоров. Всего же по Беларуси — свыше полутора тысяч. Когда знаешь значение каждого, рушники не только говорят, но даже поют.



Петр Цалко:

Павясне жанчыны на Веткаўшчыне спявалі: «Каб наша жыта ў трубы павілося, ды калоссе налілося». І мы ўжо сочым за ростам арнамента. Спачатку лапы ткуцца, «ў трубы» - выводзіцца першы колас, ён да сонца цянецца, але яшчэ пусты. І з часам гэтыя лапы ператвараюцца ў кручча.

Уже на первом курсе Пётр удивил коменданта университетского общежития. В комнату парень привёз не компьютер или телевизор, а настоящий ткацкий станок. Так параллельно с изучением родного языка, он постигал древнее мастерство белорусских ткачих. Неудивительно, что после окончания магистратуры, школьной доске и мелу он предпочёл полотно и узор.

Петр Цалко:

Зараз вельмі важная мяжа, якую мы пераходзім. Не пкінуць гэта ў мінулым, як канстатацыю факта - гэта было, пойдзем далей. А каб чалавек разумеў, што гэта было. Гэта яго гісторыя, з якой ён павінен жіць далей, ведаць пра яе. Кожны хоць раз у жыцці, напрыклад, павіннен сесці за станок і паспрабаваць гэта.



Сегодня Пётр Цалко заведует филиалом Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций, развивает ткацкую мастерскую и разрабатывает целую образовательную программу.

Вполне возможно, что благодаря его стараниям, скоро на уроках труда в Гомельских школах будут учить детей читать и понимать древние символы их предков.