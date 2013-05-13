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В Старых Дорогах для пенсионеров открыли интернет-кафе

13 мая 2013 15:02
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Новости Беларуси. Интернет-кафе для пенсионеров открыли в Старых Дорогах. Клуб открылся в помещении центра социального обслуживания населения.

Пожилых людей здесь абсолютно бесплатно обучают компьютерной грамоте. График занятий плотный. Курс рассчитан на 2 месяца. За это время пожилые люди, должны не только узнать, как работает компьютер, но и научиться создавать электронные документы и искать информацию в Интернете.

Главная цель клуба - дать возможность пенсионерам с помощью современных средств связи поддерживать контакты со своими родственниками и друзьями в других странах мира, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Интернет # Хобби

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