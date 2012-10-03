Цукерберг рассказал, как открыть свой бизнес в интернете, студентам МГУ

2 октября в МГУ состоялась лекция-встреча c основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Выступление было организовано в виде интервью. В основном миллиардер рассказывал о том, как ему удалось организовать свой бизнес.

Марк Цукерберг:

В самом начале, когда я только учился в колледже, я просто начал с того, что захотел быть на связи с ребятами вокруг меня, т. е. в моем колледже.

Понимаете, мы же люди! Мы все хотим общаться с людьми вокруг нас, хотим познавать этот мир вокруг и видеть его глазами других людей, чтобы понимать, что они думают. Нам нужен язык, чтобы общаться с людьми. В интернете такого не было.

Нельзя же было использовать поисковик для того, чтобы понять, о чём думают, что происходит с людьми вокруг? Как об этом можно было узнать? Только поделившись с ними, пообщавшись с ними, а поисковик этой возможности не давал.

Поэтому я и начал создавать то, что позволит делиться чем-то друг с другом. Для того, чтобы люди могли обмениваться важной информацией друг с другом. Для того, чтобы получать новости, читать газеты, новости друзей. Т. е. то, что важно для всех нас.

И я начал это строить, начал это создавать. Это было еще мелкое приложение в колледже, тогда цель была не в том, чтобы создать такую огромную всемирную компанию. Просто тогда мне нужно было создать то, что мне помогло бы быть на связи с ребятами кругом.

Вначале не было никаких огромных планов, я просто спрограммировал первую версию буквально за пару недель, потому что было интересно посмотреть, что получится.

Потом, со временем, ребята из разных школ начали приходить. Говорили, как бы нам тоже к тебе присоединиться? И начали открывать Facebook в разных школах. Потом в разных школах в разных странах. Через несколько лет всем захотелось в этом участвовать.

Так мы и продолжали это строительство по всему миру. А сейчас, в результате, построили сеть, которую почти полмиллиарда человек использует каждый день. Это очень полезно — создавать то, что всем полезно.

Надо было стараться не отвлекаться от основной цели. И мне кажется, это самое важное было — не отвлекаться.

Когда вы на чем-то концентрируетесь, вы понимаете, что вам нужно.

Здесь две вещи надо отметить. Во-первых, то, что касается тех людей, которые вам важны, которые вас окружают. Поэтому создаешь то, что помогло бы людям делиться тем, что им важно, с теми, с кем они хотят поделиться.

И второе — смотреть, что происходит дальше.

Важно, чтобы вокруг тебя были люди, которые верят в то, во что веришь ты. Не важно, что мы немножко разные. Мы отличаемся от других, как компания, потому, что нас эта социальная миссия объединяет. Каждый день, когда мы приходим на работу, мы приходим именно с этой мыслью.Мы хотим сделать так, чтобы у людей была возможность делиться каждый день все большим количеством контента и постоянно оставаться на связи.

Это видение мира, в котором миллиарды людей могут постоянно быть в контакте с теми, с кем хотят, и делиться, чем хотят. Разве это не та мечта, которая ведет за собой?

Знаете, как мы начинали? У MySpace уже было 100 миллионов пользователей. Я помню этот момент очень хорошо, тогда у нас было только 10 миллионов пользователей, в основном только в университетах.

И некоторые хотели перекупить Facebook. Некоторые говорили: «Отчего бы не продать? Послушайте, у них 100 миллионов, у вас 10 миллионов, вы с ними никогда не сможете тягаться».

Послушайте, так надо строить новые продукты и создавать новые приложения!

И потом — мы же нарабатывали сервис, разрабатывали новые примочки, новые приложения.

Когда ты предлагаешь людям сервис лучше, чем удругих — никто от него не откажется. Поэтому главное — стремиться сделать лучшее.

Здорово, когда ты создаешь не только для себя, но и для других. Да и потом – интересно же было!

Вы должны сделать что-то, что изменит мир, но при этом, если есть возможность – хорошо заработать денег. Когда люди играют в игру, это то, чем можно объединить миллионы пользователей.

Марк Цукерберг:

В том, что касается создания чего-то – понимаете, до Facebook я и компанию не собирался создавать. Когда вы открываете компанию – она должна быть основана на вашей вере во что-то. Это всегда трудно и занимает много времени. Это действительно интересно, когда дело идет хорошо, когда компания процветает. Но в половине случаев – вы боретесь с проблемами. А проблемы, они всегда есть. Не важно, какого масштаба компания и насколько она успешна – проблемы есть всегда.

Мы подумали, кто следующий будет пользоваться Facebook? Где еще можно открыть? В каком новом университете? В какой новой стране? Какие новые продукты нужно разработать?

Так, чтобы постоянно быть впереди всех. Чтобы строить новые социальные приложения, новые продукты.

Накануне Марк Цукерберг встречался с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Цукерберг заявил премьеру, что приехал в Россию в поисках программистов, разработчиков социальных приложений, способных привнести новые веяния в Facebook, который он намерен превратить в глобальную платформу.

29-летний Марк Цукерберг, родившийся в Нью-Йорке в семье стоматолога и психиатра и живущий ныне в Силиконовой долине, уже заработал многомиллиардное состояние именно на «привлекаемых мозгах». В школе он увлекался компьютерным программированием, но в Гарвард поступил на факультет психологии. Дополнительно посещал компьютерные курсы.