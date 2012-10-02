Белорус Александр Липай выиграл этап Кубок Мира по ракетомодельному спорту на Байконуре

Новости Беларуси. Лучший ракетопланерист Европы живет в Гродно. Александр Липай выиграл этап Кубка Мира по ракетомодельному спорту.

Международные соревнования проходили на Байконуре. Модель белорусского конструктора дольше всех продержалась в небе над космодромом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Липай, ракетомоделист:

Байконур для моделиста, для ракетчика - святая земля. Оттуда стартовал первый человек в космос. И завоевать там любую награду, даже я считаю побывать там, поучаствовать в соревнованиях, это уже какая-то заслуга, а тем более занять первое место. А выиграть кубок - это в пять раз ценнее, чем выиграть какой-то другой кубок.

Александр Липай о ракетомодельном спорте знает всё, или почти всё. Уже четверть века он не только сам создаёт всевозможные модели, но и успешно демонстрирует их на международных соревнованиях. Свою первую ракету смастерил ещё школьником и после удачного запуска увлечение переросло в дело всей жизни.

Александр Липай, ракетомоделист:

Всё абсолютно делается своими руками. Берётся заготовка определённая, дерево, бумага и потом в результате получается уже летающая модель. Потом она требует определённых тренировочных запусков, которые отлаживают уже качество полёта.

Как и в любом профессиональном спорте, в ракетомоделировании существуют жёсткие требования и ограничения. Длина, толщина, высота полёта и даже плотность ракеты не должны превышать принятые стандарты.

Кроме непосредственно спортивного ракетомоделирования, Александр Липай работает ещё в нескольких направлениях. Это стендовое моделирование, когда изготавливается копия существующего космического аппарата из бумаги, и, так называемое, «Шоу-моделирование», когда ракета изготавливается к определённому празднику или дате.

Сегодня у Александра уже десятки последователей. В Гродно он возглавляет специальную лабораторию по ракетомоделированию. Свой опыт мастер передаёт школьникам.

Александр Липай, ракетомоделист:

Здесь итог моей деятельности за 25 лет. С левой стороны находятся кубки моих детей, моих воспитанников, которые победили в командных первенствах на международных соревнованиях.