Прямой эфир

В Минске музей ВОВ разыгрывает планшет

13 декабря 2012 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. В Музее истории Великой Отечественной войны придумали необычный зимний конкурс. Минчанам предлагают смастерить домик для партизанского Деда Мороза. Главное условие — работа должна быть небольших размеров. Принести чудо-дом в музей нужно до 3 января. Автор самого креативного домика получит планшет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Семашко, сотрудник отдела развития Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Сам персонаж не является плодом современной фантазии, он - исторический. Образ – колоритный, мы решили вернуть его в жизнь и познакомить с партизанским Дедом Морозом наших посетителей. Во времена Великой Отечественной войны образ Деда Мороза менялся, так в партизанских боевых листках и журналах он изображался суровым дедом, в тулупе, с бородой, с винтовкой.

# Фотофакт # Хобби # Музеи Минска

Другие новости рубрики

Все новости
Разработчик роботов: Для музыкальных фанатов мы можем изготовить точную копию их кумиров
11 декабря 2012 05:12

Разработчик роботов: Для музыкальных фанатов мы можем изготовить точную копию их кумиров

Телеведущая Ольга Бурлакова стала гримером
06 декабря 2012 11:17

Телеведущая Ольга Бурлакова стала гримером

В Беларуси вырастили 90-килограммовую тыкву и гигантский подсолнух
29 ноября 2012 13:49

В Беларуси вырастили 90-килограммовую тыкву и гигантский подсолнух