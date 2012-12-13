В Минске музей ВОВ разыгрывает планшет

Новости Минска. В Музее истории Великой Отечественной войны придумали необычный зимний конкурс. Минчанам предлагают смастерить домик для партизанского Деда Мороза. Главное условие — работа должна быть небольших размеров. Принести чудо-дом в музей нужно до 3 января. Автор самого креативного домика получит планшет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Семашко, сотрудник отдела развития Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Сам персонаж не является плодом современной фантазии, он - исторический. Образ – колоритный, мы решили вернуть его в жизнь и познакомить с партизанским Дедом Морозом наших посетителей. Во времена Великой Отечественной войны образ Деда Мороза менялся, так в партизанских боевых листках и журналах он изображался суровым дедом, в тулупе, с бородой, с винтовкой.