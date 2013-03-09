Новости Беларуси. В Гродно открылся первый частный музей истории быта. Несколько тысяч экспонатов от посуды до картин 19-го века собрал местный житель. Уникальные вещи в его роду передавались из поколения в поколение. Сегодня они стали достоянием всех горожан.

В доме гродненца Януша Парулиса и шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на уникальную вещь. Раритетной посудой, картинами, бытовыми приборами, одеждой и мебелью конца 19-го начала 20-го веков заставлены все комнаты и увешены все стены. Уникальная коллекция, утверждает хозяин, осталась ему от предков, живших в Гродно с 17-го века.

Януш Парулис:

Тут ещё старый дом есть, там хранилось большинство. Тут чердак большой, тут хранилось. Рядом несколько домов снесли и мне из них пришлось сюда всё перетягивать.

Большинство раритетных вещей Янушу Парулису передал его дед. Он скрупулёзно изучал историю своего рода и собрал огромную коллекцию предметов, связанных с городским бытом 19-го века.

Януш Парулис:

Это каска моего деда, а это сапоги, в которых он ходил на парад. Потому что проводились парады на праздники в Гродно. Они в оцеплении стояли.

Сейчас у Януша Парулиса набралось уже больше семи тысяч экспонатов. И о каждом из них он может рассказывать часами.

Януш Парулис:

Это бархатная скатерть в стиле Арт-Декор. Такой скатерти могут позавидовать даже музейные экспонаты. Какого она года? Это начало века… …Это зеркало моего деда. Вот так оно и сохранилось тут. Это тот век, позапрошлый. Это зеркало, как я знаю, ещё моего прадеда.

Особое место в коллекции занимает посуда и бытовые приборы. Кстати, ими можно пользоваться и сейчас.

Януш Парулис:

Этот столик специально сделан для самовара. Подставка под самовар повторяет форму столика. Самовар и чашечка, это полностью комплект… …Это кофеварка спиртовая. Сюда засыпается кофе, тут сеточка и пропускается паром. Я пробовал, отменный кофе получается.

Идея сделать свою коллекцию доступной для всех горожан у Януша Парулиса возникла два года назад. Согласовав все документы, хозяин дома приступил к оформлению выставочных комнат. Проблем с посетителями, утверждает коллекционер, не будет. Ведь его дом находится на пересечении туристических маршрутов.

Януш Парулис:

Посещаемый он может быть постоянно. Потому что мой дом находится на трассе, и нельзя проехать мимо моего дома, чтобы не попасть на памятник архитектуры 12-го века – Коложскую церковь. Позволяют условия. Тут могут стать три автобуса, стоянка есть возле дома.

Создание музея быта, это только начало, утверждает хозяин дома. В планах реставрация и хозпостроек. Именно в них он планирует открыть художественную галерею, где свои работы смогут выставлять молодые художники Гродно, сообщили в в программе Новости «24 часа» на СТВ.