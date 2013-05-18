Новости Беларуси. Накануне в Гомельском дворце прошел настоящий императорский бал. Пышные платья, очаровательные дамы, галантные кавалеры.

В год четырёхсотлетия дома Романовых эту ночь на берегах Сожа окружили чарующие звуки вальса и мазурки. Театрализованное действо поначалу развернулось в центральной части парка, затем программа продолжилась во дворце. Посетители увидели въезд царского кортежа Николая II в гомельский парк.

Спустя почти сто лет с последнего визита последнего российского императора в Гомель торжества по случаю прибытия в город августейшей особы начались во дворце. Здесь даже пандус для заезда карет связан с именем Романовых. Его построили специально к приезду императора, правда, не Николая II, а еще Александра II.

В 1915 году императора во дворце принимала уже овдовевшая княгиня Ирина Паскевич. Сейчас роль хозяйки на себя взяла актриса Татьяна Змицюра. Восстановить атмосферу века дворцовых тайн в Гомеле решили, наполнив древние стены чарующими звуками вальса.

Шикарные платья, дорогие украшения, томные взгляды и строгие мундиры. И даже тот самый Александровский букет, без которого явиться на бал было просто неприлично.

Татьяна Змицюра, актриса Гомельского областного драматического театра:

В честь Александра I был создан этот Александровский букет. С этим букетом дамы появлялись на балах. Этот букет состоит из определенного количества цветов, потому что по первым буквам названия этих цветов он и составлялся.

«Хозяйка» дворца беседует с «Императором», а в это время пары кружат в бесконечном танце - недостижимая идиллия далёкой эпохи.

Владимир Колот, руководитель Белорусского военно-исторического клубного объединения «Честь мундира»:

Мы пытались создать максимально атмосферу праздника для людей. Нам нравится, мы так получаем удовольствие, мы так отдыхаем.

Правда, на самом деле в 1915 году в Гомеле пышных балов не устраивали. Шла Первая Мировая война и было не до мазурки.

Татьяна Шода, главный хранитель фондов музея Гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей:

Шла война, император прибыл для инспекции гомельских военных госпиталей.

И всё же исторические реалии минувшего столетия оставили на втором плане. В веке нынешнем к Международному дню музеев решили воссоздать дух эпохи - с аристократической атмосферой.

Виктория Дайнеко, участница бала:

Здесь очень радостная атмосфера. Погружаешься в ту эпоху. Чувствуешь себя королевой.