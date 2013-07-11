В центре Любани появились райский и белорусский уголки, изготовленные из отходных материалов

Новости Беларуси. В Любанском районе совмещают искусство и экологию. В центре райцентра, возле здания местного Центра детского творчества, появились творческие уголки. Райский и белорусский. Ярко-розовые фламинго и большие, белые аисты видны издалека.

Малые архитектурные формы изготовлены из пластиковых бутылок. Их авторы – педагоги. В течение месяца они работали над композициями.

Жители города уже оценили красоту хотя и не живых, но грациозных птиц. Они активно проводят здесь фотосессии. До конца года уголки пополнятся новыми экспонатами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Агиевич, директор ГУО «Любанский центр детского творчества»:

Стараемся мы изготавливать из отходного материала. Непосредственно это пластиковые бутылки.

Можно сделать не только маленький цветочек, а можно сделать большую пальму. В первую очередь мы хотим украсить наш райский уголок. У нас там находится фламинго. Мы будем продолжать эту тематику. И в наш белорусский уголок мы дальше будем продолжать изготавливать. Должны там появиться еще и хозяин и хозяйка – бабушка и дедушка.