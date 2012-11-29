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В Беларуси вырастили 90-килограммовую тыкву и гигантский подсолнух

29 ноября 2012 13:49
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Новости Беларуси. 90-килограммовая королева-тыква, подсолнух размером с автомобильное колесо и огурец, который больше напоминает кабачок. И это ещё не все великаны, которые вырастили белорусы на своих грядках.

Сегодня в Минске подвели итоги республиканского ежегодного конкурса. Мастера высоких урожаев, а их более ста человек,  приехали из разных уголков республики.

У каждого - свои секреты выращивания. Ведь не на любой белорусской грядке вырастет 10-килограммовый арбуз и гигант-баклажан. Хорошей погоды здесь мало. Главное, пожалуй, трудолюбие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Сербенко, победитель конкурса «Великан на грядке»:
Баклажан, конечно, это южный овощ, не так просто его сегодня вырастить, не каждому, я думаю, удается. Но мы в этом году постарались и вырастили такой большой, 1 килограмм, 50 грамм получился наш баклажан.

Нина Жданова, победитель конкурса «Великан на грядке»:
В этом конкурсе я участвую уже 17 год, у меня были разные номинации. В этом году я решила вырастить тыкву, своим экспериментом, и тыква у меня выросла 86 килограмм 300 грамм.

# Сельское хозяйство # Фотофакт # Хобби

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