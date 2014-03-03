Уникальную коллекцию кирпичей собрал житель Лиды, один из них - из Лидского замка

Новости Беларуси. Уникальную коллекцию кирпичей собрал житель Лиды. Образцы разных эпох и разных фабрик.

История этого стройматериала насчитывает уже несколько тысячелетий, но никто не может точно сказать, кем и когда был сделан первый экземпляр. А вот первым в коллекции Алексея Чистякова стал кирпич, который он нашел возле Лидского замка еще в 2010 году. С тех пор собрание включает в себя более 300 экземпляров.

Алексей Чистяков, коллекционер кирпичей:

Возле нашего Лидского замка рыли озеро. В один из дней я проходил мимо и обратил внимание на этот кирпич с буквой «К». С этого все и началось.

Самые старые экспонаты коллекции сделаны «всего лишь» в 16 веке. Но и по ним можно изучать историю строительства в Беларуси и других странах. Каждый кирпич имеет собственное клеймо — и это его своеобразный паспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Чистяков:

Каждое клеймо несёт какую-то определённую информацию. Вот, например клеймо Прима. Среди моих коллег по коллекционированию кирпичей шла полемика: что именно обозначает клеймо. Но сейчас мы точно определили, что эта Прима является маркой огнеупорного кирпича, который выпускался на Боровичском кирпичном заводе, это в России.