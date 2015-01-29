Удивительный, волшебный и сказочный мир мишек Тедди

Мишка Ретро с интузиазмом сочиняет стихи, голубоглазый красавец мечтает о второй половинке. Нежно напевает колыбельную Лавандовый Сон. У каждого героя - своё имя, история и даже паспорт. Такой невероятный мир мишек Тедди нам открывает Тереза Труханович. Вот уже 10 лет учитель русского языка и литературы всё свободное время посвящает любимому хобби.

Плюшевые мишки нравились с детства. А на профессиональное дело вдохновила авторская выставка Тедди у галереи Вахтанга в Москве. Каждая вещь наполнена волшебством.

Подвижные руки, ноги, голова и исключительно профессиональные материалы. Сегодня мишки Тедди - это особая история и технология. Натуральные ткани для «теддистов» выпускают специальные фабрики по всему миру. Художник старается находить лучшие материалы заграницей.

Посмотрите мишка в глаза! Они блестят и живые. Автор создаёт их из немецкого стекла. А животики, как и век назад, по традиции набивает опилками. Медведи обретают вес и кажутся настоящими зверьками. Но главное - каждый мишка - это любовь и энергия хозяйки.

Реликвии и семейные талисманы. Эти авторские мишки как будто бы передавались из поколения в поколение. Отштопанные, потёртые и тонированные. Мастер искусственно состаривает ткани и придаёт вид винтажных медведей.

Художнику близка тема классики и истории в вещах. В своих путешествиях, она старается отыскать в своих героях антикварные материалы, будь то игрушечная швейная машинка или велосипед.

Для кого-то Тедди предмет коллекционирования и память, для кого-то - хозяева интерьера. А для Терезы Труханович - дело души. Как известно, когда оно появляется, идеи рождаются по волшебству.

Автор очень любит сказки. Это источник вдохновения и новых историй. Она признается, что вернулась в мир детства и ей хочется делиться его частичкой с остальными.