Садовод-любитель из Гродно более 30 лет выращивает огурец-лимон, в планах - разведение бананов и ананасов

Новости Беларуси. Герой нашего следующего материала ставит научные эксперименты на собственных грядках. Огурец-лимон, виноградные томаты — все эти экзотические овощи гродненский садовод-любитель выращивает уже более 30 лет. И за это время он создал около 300 новых видов.

О своих растениях садовод-любитель Станислав Маслов может рассказывать часами. В его коллекции больше 3 десятков сортов тропических овощей. Всё, от комнатных томатов до баклажанов со вкусом грибов, пенсионер выращивает на своих шести сотках.

Станислав Маслов, садовод-любитель:

Вот, например, индийский огурец, он относится к съедобным сортам лагенарии. Вес его, я считаю, нормальный, боюсь только, чтоб перекладина выдержала. Её размеры измерим, и получается 83 сантиметра.

В импровизированных теплицах Станислав Иванович проводит всё свободное время. Экзотические растения требуют к себе повышенного внимания. Одни любят влагу, другие сухую почву, а некоторые и вовсе приходится опылять вручную, ведь цветут они исключительно ночью.

Станислав Маслов, садовод-любитель:

Трудность в том, что нету у нас насекомых, которые опыляли бы лагенарию, эти цветы. Поэтому работа трудоёмкая, нужно самому опылять лагенарию, тогда завязывается плод, и проблем нет.

Страсть к растениеводству у Станислава Маслова проявилась более 30 лет назад. Как только получил дачный участок, сразу стал ставить на грядках эксперименты. Через некоторое время обыкновенные огурцы и помидоры уже не устраивали.

Станислав Маслов, садовод-любитель:

Выращиваем одно, не устраивает, надо другое. И уже с возрастом накапливаешь опыт, и тебя не интересуют эти обычные растения.

Доставать редкие семена гродненскому садоводу-любителю помогали такие же увлечённые люди из России, Украины и Польши. С ними пенсионер постоянно переписывается. Благодаря такой кооперации на счету Станислава Маслова первое в Беларуси разведение «огурцов – лимонов». Растение родом из Мексики, но и в белорусской земле даёт неплохой урожай.

Станислав Маслов, садовод-любитель:

Запах ароматный, запах огурца, вкус огурца, очень сладкий, употребляется как в свежем виде, так и для консервирования. Кто бы ни пробовал, всем нравится.

В коллекции Станислава Ивановича есть не только съедобные, но и декоративные растения. К примеру, лагенария «Кобра». Из неё изготавливают домашнюю утварь, в частности, сосуды. Молоко в таком кувшине долго не киснет, а чай остаётся горячим. Это своеобразный природный термос.

За время своих экспериментов на грядках Станислав Маслов вырастил более 300 сортов экзотических овощей. Секрет такого успеха прост: никаких минеральных удобрений. Но и такая урожайность - не предел, уверяет садовод-любитель. В планах заняться разведением бананов и ананасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.