Новости Беларуси. Рыбалка в Беларуси может стать платной. Такое нововведение поможет зарыблению водоемов, развитию спортивного и любительского рыболовства.

Белорусское общество охотников и рыболовов – это более 25 тыс. человек, которые платят членские взносы за возможность рыбачить на арендованных водоемах. Сейчас они выступают за то, чтобы граждане нашей страны, которые ловят рыбу с одним крючком, несовершеннолетние и пенсионеры могли рыбачить бесплатно. За иные способы лова рыбы и с граждан других государств необходимо брать определенную плату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.