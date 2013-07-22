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Рыбалка в Беларуси может стать платной

22 июля 2013 08:15
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Новости Беларуси. Рыбалка в Беларуси может стать платной. Такое нововведение поможет зарыблению водоемов, развитию спортивного и любительского рыболовства.

Белорусское общество охотников и рыболовов – это более 25 тыс. человек, которые платят членские взносы за возможность рыбачить на арендованных водоемах. Сейчас они выступают за то, чтобы граждане нашей страны, которые ловят рыбу с одним крючком, несовершеннолетние и пенсионеры могли рыбачить бесплатно. За иные способы лова рыбы и с граждан других государств необходимо брать определенную плату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Охота и рыболовство # Хобби

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