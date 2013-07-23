Победительница фотоакции СТВ – 8-летняя Александра Верченкова – самый юный ди-джей страны

Новости Беларуси. Зажигательный дэнс и фанк: сводить треки за диджейским пультом для Александры так же в радость, как и кружиться в танце на паркете и прогуливаться по подиумам белорусских фестивалей моды. Солистка танцевального ансамбля и самый юный ди-джей страны, модель и победительница конкурсов «Мельница моды» и «Мини-мисс славянка-2013» – такая она талантливая и не на шутку титулованная июльская победительница фотоакции – Александра Верченкова.

Александра Верченкова, победительница фотоакции СТВ:

Хотелось заняться музыкой, но не обычной музыкой.

В свои 8 лет Саша уже участвовала в профессиональном ди-джей баттле и соревновалась с гуру танцполов. Девочка признаётся, что её кумир – Армин ван Бюрен, с энтузиазмом ходит в школу ди-джеинга и уже освоила классическое сведение.

Александр Тельнов, основатель ди-джей студии:

Чтобы быть успешным ди-джеем, нужно иметь задатки артистизма, то есть человек должен красиво смотреться. У неё довольно хорошо это получается. Если мы дальше будем работать довольно-таки плотно, то, возможно, через лет десять результат будет довольно-таки хороший.

Коллекция плюшевых медведей, галерея портретов и наград, любимые электро-треки. В комнате очаровательной принцессы всегда звучит музыка. К слову, страсть к ди-джеингу пришла из танцев: ритм на паркете заменило живое звучание. А вот позировать на камеру Александра умеет с самого детства. Яркие эмоции и фотогеничность открыли путь в модельный мир.

Александра Верченкова, победительница фотоакции СТВ:

Меня привлекает ходить по подиуму, чтобы меня снимали, чтобы всё время показывали по телевизору.

Милые открытки и признания в любви: у талантливой девочки сегодня около двухсот поклонников и официальная страница в социальной сети. Сайт постоянно обновляется фотосетами и новостями, ведь жизнь Александры наполнена яркими событиями. Режим дня как у настоящей бизнес-леди.

Александра Верченкова, победительница фотоакции СТВ:

Ди-джеинг у меня по понедельникам и по средам, а моделинг – по субботам и воскресеньям. Бывает, если когда у нас выступления, кастинги, то тогда мы, конечно, в разные дни ходим. Но если я не успеваю в школу, то я просто туда не иду, и всё.

Трудовые будни согревают любимые питомцы и верные друзья кролик и кот Персик – свидетели музыкальных экспериментов.

Александра Верченкова, победительница фотоакции СТВ:

Его подарили моей маме в детстве. Потом я гуляла с этим котиком, когда уже была постарше.

Среди богатого портфолио зрителей телеканал СТВ покорил милый портрет славянки.

Анастасия Верченкова, мама Александры:

На конкурс СТВ мы попали совершенно случайно. Любой фотоконкурс даёт какое-то развитие. Хотелось развиваться, хотелось какого-то движения вперёд. Ну а за то, что выиграли, спасибо тем, кто голосовал за эту фотографию.

Мама Александры уверена, что наблюдать и открывать таланты детей нужно с ранних лет и признаётся, что ребёнок – самая лучшая инвестиция в жизни. Все зрители телеканала СТВ присоединяются к поздравлениям и желают Александре Верченковой успехов во всём, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.