Пластический театр в Минске: как без единого слова показать эмоции и узнать себя через движения

Данута Выдра:

Каждый раз, когда ты приходишь на классы, ты находишь что-то новое и учишься интереснее выражать свои эмоции с помощью движений.

Вячеслав Иноземцев, режиссер театра «Инжест»:

Это новые грани, новые формы языка. Разговаривать можно и в сфере искусства, и не только. Многие тренинги имеют общую жизненную позицию. Это позволяет человеку легче общаться в повседневной жизни, справляться с какими-то сложностями. Он может владеть и телом, и сознанием, и соединять это все.

На мастер-классы по пластике тела приходят в первую очередь те, кто видит себя в современном, пластическом театре. Вячеслав Иноземцев положил начало этому виду искусства в Беларуси в далеком 1980 году – тогда появился театр «Жест», позже переименованный во всем известный «Инжест», сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Как говорит мастер пластики, танцем не только рассказывают что-то зрителям, но каждый раз открывают новое для себя. И не где-нибудь, а в собственном теле.

Вячеслав Иноземцев, режиссер театра «Инжест»:

Мы давно где-то в инжестовских слоганах определили: тело – это самое близкое, что есть у человека. Надо с собой побыть иногда, почувствовать, откуда что растет. Потому что слова иногда представляют слишком много информации, символов, много шелухи тут.

Узнать себя, оказывается, стремятся не только современные театралы. На неделе мастер-классов по пластике тела в Минске побывало несколько сотен человек. По 3 часа каждый день. Разные преподаватели, разные методики. Общая цель – без единого звука показать эмоции. Самые разные.

Вячеслав Иноземцев, режиссер театра «Инжест»:

Пластический театр, если он хочет стать таковым, – это сгусток театра. Ситуация пластического театра правомочна только тогда, когда слова не нужны. Не то что мы решили, давайте помолчим и будем руками махать.

Представитель театра «Инжест»:

Пока что непрофессионалы и двигают вперед театр танца. Такого образования в данный момент, как на Западе (перформер или актер театра танца) нет у нас. Мы еще не на той стадии находимся. Но, тем не менее, живут различные любительские театры, стараются развиваться. Это очень важно для них, в первую очередь, получить какие-то знания здесь, на классах, которые проходят.

Согласитесь, предложение крайне заманчивое: узнавая себя через движения, через танцы – вы еще и совершенствуетесь как артист. А ведь каждый, кто решил заниматься пластикой, так или иначе становится участником большого движения пластических театров. И вполне может претендовать на участие в перфомансах.

Хотя сами мэтры пластического театра уверяют, что в их любимом деле отдыха все же больше. Это ли не мечта – работа в удовольствие.

Вячеслав Иноземцев, режиссер театра «Инжест»:

Есть такая вещь – активный отдых. Люди им занимаются. Это тоже одна из сфер активного отдыха. Конечно, это большие затраты. Но нам на то и даны тело, эмоции и душа, чтобы они работали. Если мы будем лежать – что из нас будет?

Подумайте, может и вам есть что себе поведать и какие способности в себе открыть? Для начала, как и полагается утром, просто потянитесь. Говорят же: все гениальное начинается с привычных мелочей.