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Пасха. Искусству росписи пасхальных яиц учат на Вилейщине, а на очереди - Борисов

30 апреля 2013 15:22
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Новости Беларуси. Искусству росписи пасхальных яиц учат на Вилейщине. За партами -мастера народного творчества со всей области. Кстати, в местном Доме ремесел создан специальный музей яиц, где собрано около двух сотен эксклюзивных экспонатов.

Неделя перед Пасхой для вилейских мастеров народного творчества особенно насыщенная.  Уже начались приготовления к празднику. В планах – очередные мастер-классы. На очереди – Борисов. Здесь мастера по росписи яиц будут учить традиционному виду искусства всех желающих, сообщили в программе «Минщина».

# Пасха # Хобби

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