Пасха. Искусству росписи пасхальных яиц учат на Вилейщине, а на очереди - Борисов

Новости Беларуси. Искусству росписи пасхальных яиц учат на Вилейщине. За партами -мастера народного творчества со всей области. Кстати, в местном Доме ремесел создан специальный музей яиц, где собрано около двух сотен эксклюзивных экспонатов.

Неделя перед Пасхой для вилейских мастеров народного творчества особенно насыщенная. Уже начались приготовления к празднику. В планах – очередные мастер-классы. На очереди – Борисов. Здесь мастера по росписи яиц будут учить традиционному виду искусства всех желающих, сообщили в программе «Минщина».