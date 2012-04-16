Открытки своими руками из подручных материалов. Мастер-класс от специалиста по скрапбукингу

Сколько раз вы проводили долгое время перед стендом с поздравительными открытками, выбирая самую подходящую? Таковой наверняка окажется открытка авторская, ручной работы. Техник и методов изготовления маленьких поздравительных шедевров существует множество. Среди них почетное место занимает скрапбукинг.

Антонина Елисеева, мастер по скрапбукингу:

Подразделяют скрапбукинг и кардмэйкинг. Кардмэйкинг – это изготовление открыток. Но лично я для себя решила, что скрапбукинг – это и есть скрапбукинг, делаю ли открытки или фотоальбомы, потому что техники используются одни и те же, материалы одни и те же, поэтому подразделять не имеет смысла.

Эта техника создания поздравительной открытки почти идеальна. Вы можете добавить в свое произведение памятную вещицу или ее фрагмент, который напомнит адресату о чем-то значимом и приятном. Скрапбукинг использует практически любые подручные материалы: ленточки, бусинки, салфетки, пуговицы.

Антонина Елисеева, мастер по скрапбукингу:

Почему «скрап» – всякий треш туда. Изначально он создавался, как из мусора что ли. То есть все, что обычный человек выкинет, скрапбукер бережно соберет и сохранит у себя в кубышечке.

Несмотря на кажущуюся простоту, у этого мастерства есть свои тонкости и секреты. Профессиональные скрапбукеры используют в своем творчестве только качественные (и как следствие, дорогие) материалы и инструменты: специальную бумагу архивного качества, фигурные штампы и дыроколы, чернила, покрытия для блеска и многое другое. Кроме того, сам по себе скрапбукинг включает в себя множество других техник, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Антонина Елисеева, мастер по скрапбукингу:

Техник достаточно много, но есть три основных: штампинг, эмбоссинг (или тиснение) и дистрессинг (состаривание). Это три основные.

Для того, чтобы сделать достойную открытку, вам совсем не обязательно обзаводиться полным набором инструментов и материалов. Главное – проявляйте фантазию и креативность.

Антонина Елисеева, мастер по скрапбукингу:

Для начинающего скрапбукера я советую приобрести: обязательно линейку, обязательно карандаш, обязательно самовосстанавливающийся коврик, хотя его можно, конечно, заменить на кипу газет, но вы долго на ней не поработаете. И какой-нибудь картон. Потом оглянуться вокруг, посмотреть, какие есть цветочки, украшения, что-нибудь в таком роде.

Естественно, ленточки, клей. И для начала, я думаю, будет достаточно.

Если вы не уверены в своих силах, можно для начала изготовить что-нибудь попроще. Например, приглашение на торжество.

Для этого берем красивую бумагу или картон, вклеиваем листок с печатным или рукописным текстом. Скручиваем квадрат в трубочку. Делаем еще один свиток из полоски цветной бумаги. Вставляем одну бумажную заготовку в другую. Украшаем лентой и декоративным цветком.

Антонина Елисеева, мастер по скрапбукингу:

Вот такой пригласительный в итоге у вас должен получится. Вы можете обойтись и без цветочков, можете завязать просто лентой.

Используйте скрапбукинг для того, чтобы сделать сюрприз своим родным и близким. Например, светлый праздник Пасхи украсьте многослойными ажурными открытками.