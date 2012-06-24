Ночь Ивана Купалы: какие травы нужно вплетать в купальский венок, и какое значение он в себе несет

Венок, как известно, – символ солнца. Но в Купальскую ночь соединенные в круг травы играли поистине магическую роль. Венок использовали для гаданий и обрядов. Правда, надевать его было позволительно лишь незамужним девушкам. Потеря венка сулила разные несчастья: и суженый разлюбит, и ряженый внимания не обратит.

Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:

Вообще, венок является неотъемлемым атрибутом женского головного убора, но его часто использовали и в различных обрядах. Плели из различных трав, в основном это такие травы как Иван-да-Марья. В это время, считалось по народным поверьям, Огонь дружил с Водой. Огонь – это Иван, а Вода – Марья.

Иван-да-Марья – не эксклюзивный материал для купальского венка. Отличные головные уборы получались также из множества других трав и цветов: одуванчиков, ромашек и даже из листьев березы.

Березовый венок, кстати, полагалось оставить на дереве, а через три дня проверить: если, засохнув, он не рассыпался и не растрепался ветром, значит, все будет хорошо. В противном случае приходилось запасаться другими травами.

Доменика, певица:

Было принято именно в этот день собирать целебные травы, потому что они наделялись особыми, магическими свойствами. Ими окуривали больных, боролись с нечистью. А также бросали в затопленную печь во время грозы и использовали для приворота суженого.

Засушенные в купальскую ночь травы использовали также для купания младенцев и защиты не только от мифической нечисти, но и от вполне реальных злодеев.

Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:

Считалось, что если в угол дома положить цветы Иван-да-Марью, то этот дом никогда не обворуют. То есть вор, когда услышит шепот, разговор между Иваном и Марьей, он подумает, что это хозяйка разговаривает с хозяином, и обойдет этот дом стороной.

Техника изготовления купальского венка знакома каждой из нас с детства и никакой сложности не представляет. Так что можете сплести венок и для подруги, и для суженого. Так поступали и юные барышни в далеком прошлом. А украшались эти головные уборы из трав различными цветами и яркими лентами, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Покрасовавшись в венке, его снимали и пускали по воде. Чей не утонет, у той будет счастливая жизнь и скорое замужество. В некоторых деревнях венки полагалось из воды вылавливать. Чей венок юноша выудит, на той и жениться суждено.

Доменика, певица:

Наши предки верили, что в зачарованную Купальскую ночь вся растительность приобретает сверхъестественную силу, и даже ночные травы зацветают огненным цветом. Весь этот праздник действительно похож на красивую сказку.