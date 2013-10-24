Минский художник Илона Кособуко: Я люблю французский блошиный рынок Порт де Клиньянкур, там можно найти даже «Алису в стране чудес» с иллюстрациями Кэрролла

Ретро и антиквариат вовсе не дань моде, а настоящее лекарство для души. И хоть на своем здоровье нельзя экономить, порою за раритетные вещицы можно отдать целое состояние. В путешествие в прошлое отправляемся вместе с сюжетом программы «Утро» на СТВ.

Посреди мольбертов и холстов в мастерской художника Илоны Кособуко тает аромат времени. Изящный венский стул – полтора века назад такая мебель украшала гостиные многих европейских семей. Старинное зеркало 18 века помнит немало очаровательных улыбок, а шикарный шкаф родом из той же эпохи стал хозяином мастерской. Любовь к истории и искусству – дань ретро-интерьерам. У каждого свой интерес к антиквариату. Для Илоны Кособуко старомодное хобби стало образом жизни.

Илона Кособуко, художник:

У нас очень мало предметов мебели, картин, именно довоенного времени. И люди хотят почувствовать традиции семьи, пусть даже не своими вещами. Настоящая беда – вечный переезд авиабагажа. Шкаф, к примеру, я привезла из Львова, у меня там была персональная выставка.

Почувствовать себя гостем разных эпох можно и в квартире Илоны. В интерьере прописалось немало эксклюзивных вещиц и мебели из разных уголков мира. За каждым своя история и память не одного поколения. Самое ценное – бабушкино зеркало. Сегодня именно с этой реликвии в семье Кособуко началась любовь к старине.

Илона Кособуко:

Я очень люблю, когда в интерьере хай-тек стоит маленькая, но настоящая вещь. Весит настоящая картина, не постер, хотя он иногда тоже к месту. Люди не хотят повторяться. Это как с платьями – невозможно прийти на вечеринку в двух одинаковых.

Если в нашей стране антиквариатом считаются вещи до 1953 года, то в Америке раритетом называют изделия до 1990. История оставляет отпечаток в каждой стране. Найти эксклюзив в Европе гораздо проще, и стоит он гораздо дешевле.

Если из-за войны антикварные магазины и блошиные рынки в наше стране – это набор посуды, грампластинок и иногда мебель, то в Европе найти фамильную роскошь намного проще. Существуют даже специальные сборники и бюллетени антикварных маркетов, где можно заранее познакомиться с экспонатами.

Илона Кособуко, художник:

Я люблю французский рынок Порт де Клиньянкур. Это огромный город, и в нем 2 километра только одних лавок. Там можно найти абсолютно разные вещи. Моя подруга нашла издание «Алисы в стране чудес» с иллюстрациями Кэрролла.

Браканты (блошиные рынки - ред.) проводятся каждое воскресенье, для них отдается отдельная улица или бульвар.

Большой рынок антиквариата проходит в первое воскресенье каждого месяца на римской улице Систина. А в Париже можно даже отправиться за ретро-покупками по интересам: барахолка кукол, книг, фарфора.

Илона Кособуко:

Стоит в одно из воскресений посетить ярмарки в соборах. Как правило, они благотворительные, и люди приносят туда свои вещи, чтобы продать или просто оставить.

Особый ретро-флер чувствуется и в работах художника: более 20 стран мира и море городов. Илона Кособуко обожает прогулки по брусчатке старых улочек родного Минска и Европы.

Своеобразный дневник путешествий. Не почувствовать запах и вкус воспоминаний в приглушенной палитре невозможно. Лавка со вкусностями, родной дворик мастерской, прогулки по старому Парижу по Отель-де-Виль впечатляют в любое время суток.

Илона Кособуко, художник:

Что касается моих первых встреч с историей и красивыми местами города, то стоит назвать улицу Раковскую. И дом на моей картине стоял напротив моей школы №26, раньше она находилась именно там. Мне хочется сказать, что любовь к ретро возникает из любви к своему городу. Можно гулять по нему и отрывать его для себя заново.

Предрассудки о своеобразной энергетике антиквариата Илона Кособуко никогда не тревожили, а ведь каждой вещи есть светлая сторона. Антиквариат как стиль жизни – выбор истинных гурманов и ценителей искусства. Очевидно одно – увлечение, которое может стать семейной реликвией спустя годы, дорогого стоит.