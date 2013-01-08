Корреспондент СТВ создала новое направление в искусстве

Тонкое и самое филигранное искусство вытинанка. Кто из нас в детстве не вырезал из бумаги кружевные снежинки? А художница Надя Бука с помощью маникюрных ножниц создает целые миры, уже в своем особом направлении под названием «бутинанка».



Надежда Бука, художница, корреспондент СТВ:

Многие думают, когда подходят к этим работам, что это нарисовано тушью либо это какая-то графика такая, которая нарисована пером. На самом деле, когда оглядываешься, видно, что это вырезано из бумаги маленькими маникюрными ножницами.

Эти удивительные, трогательные образы приходят к Наде во сне. Фавориты художницы - пиглосы, так похожие на глаза с крыльями. Согласно философии этого бумажного мира, они питаются деревянными прищепками, заменяют слова пузырями и помогают талантливым и добрым людям.

Каждый образ - герой с эмоцией, каждая картина - чувственная история. Сходу понять все знаки и символы нелегко, ведь для начала в них надо поверить.

Посетитель выставки:

Очень необычно, необычные картины, я даже не знал, что такое можно вырезать из бумаги. В детстве вырезал что-то похожее, но так – конечно нет. Новое направление, я считаю, никогда такого не видел раньше!

Хрупкая, в чем-то наивная и вдохновленная Надежда Бука формирует другие миры и в собственной жизни. И многим она известна как серьезный тележурналист, а не художница с ножницами.

Но тем интереснее становятся ее работы, в которых нет-нет да и мелькнет очаровательный пиглос, жизнь которого не мыслима без искренних эмоций, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».