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Хризантемы: цветы, которые бывают всех оттенков, кроме популярного на рынках синего

23 октября 2013 07:33
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Осенью Ботанический сад особенно наполнен красками - желтыми, зелеными, красными. Но самые яркие акценты - поздние цветы.

Красавицы хризантемы предстали во всей красе - ей не страшны ни холода, ни легкие заморозки. Это растение чарует своей красотой, завораживает и обволакивает холодным, слегка горьковатым ароматом.

В современной культуре существует более 650 сортов садовых хризантем. Они отличаются по высоте, форме, размеру и окраске. Разнообразие оттенков культуры просто впечатляет. Пожалуй, в природе можно встретить хризантемы любых цветов, кроме синего.

О хризантемах и других осенних растениях, которые украшают сейчас Центральный ботанический сад НАН Беларуси, в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!

# Растения и цветы # Фотофакт # Хобби # Анастасия Гулис

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