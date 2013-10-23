Хризантемы: цветы, которые бывают всех оттенков, кроме популярного на рынках синего

Осенью Ботанический сад особенно наполнен красками - желтыми, зелеными, красными. Но самые яркие акценты - поздние цветы.

Красавицы хризантемы предстали во всей красе - ей не страшны ни холода, ни легкие заморозки. Это растение чарует своей красотой, завораживает и обволакивает холодным, слегка горьковатым ароматом.

В современной культуре существует более 650 сортов садовых хризантем. Они отличаются по высоте, форме, размеру и окраске. Разнообразие оттенков культуры просто впечатляет. Пожалуй, в природе можно встретить хризантемы любых цветов, кроме синего.

О хризантемах и других осенних растениях, которые украшают сейчас Центральный ботанический сад НАН Беларуси, в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!