Этикет юмора: как, где, с кем и над чем следует шутить, чтобы не попасть впросак

Без юмора сложно представить жизнь любого человека. Способность замечать комичные стороны жизни, с иронией относиться к себе и к другим зачастую облегчает разного рода противоречия и помогает найти лучший выход из неловких ситуаций. Но все это – при соблюдении определенных правил.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Этикет юмора гласит: правило первое – умейте шутить. Правило второе – умейте шутить с теми людьми, у которых есть чувство юмора. Если вы шутите при незнакомых людях, то для начала пошутите над собой. И только убедившись, что у человека есть чувство юмора, позволяйте шутить над другими.

Вообще, смеяться над собой – это признак того, что вы уверенный в себе человек.

В этикете юмора много запретов. Прежде всего, не стоит подтрунивать над старшими. Шутки над теми, кто младше вас и, тем более, над детьми могут сформировать в них нежелательные комплексы.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Нельзя шутить с начальниками и подчиненными. Более того, нельзя шутить над другими, над фамилиями, над национальностями, сексменьшинствами, марками автомобилей, огромным количеством тем. Над чем же остается смеяться?

Беззлобные, жизнеутверждающие шутки, карикатуры и пародии всегда будут восприняты на «ура». То же касается и анекдотов. Их любят рассказывать все. Главное, чтобы это получалось к месту и в меру. Не следует также смеяться над собственной шуткой первым: таким образом вы намекаете собеседникам на отсутствие у них чувства юмора, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Если кто-то после вашего анекдота сказал «Я не понял», не стоит это громогласно обсуждать. Лучше это сделать наедине, тет-а-тет.

Если вы знаете шутку, которую рассказывают, ни в коем случае не перебивайте и не говорите, что этот анекдот надо рассказывать иначе. Особенно, если знакомый вам анекдот рассказывает начальник, то надо дослушать до конца и как минимум улыбнуться. Иначе руководство может подумать, что вы не можете оценить их остроумие.

Шутка, которую повторили дважды, – это просто катастрофа. Не менее, с точки зрения этикета, печальна ситуация, когда кто-то сыплет анекдот за анекдотом.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Не пытайтесь поднять настроение человеку, отправляющемуся в больницу, анекдотами о врачах, которые философствуют о жизни и смерти. Конечно же, не рассказывайте блондинкам анекдотов о белокурых женщинах. Как правило, так поступают подкаблучники, которые пытаются показать, что именно они – глава семьи.

Также табу для сарказма любого рода являются физические недостатки человека. Недопустимо шутить над тем, что является важным для ваших собеседников, например, над верой или патриотическими чувствами. Шутки с использованием ненормативной лексики – тоже не показатель вашего ума и воспитанности.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Помните, что неудачная шутка может не просто испортить хорошую атмосферу, но надолго рассорить с близкими людьми.