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Денис Максимов, диджей (DJ Eye Q) провёл мастер-класс по скретчингу для ведущих программы «УТРО»

26 февраля 2015 09:21
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Что такое «скретчинг»?

Денис Максимов, диджей (DJ Eye Q):
Возвратно-поступательные движения руки при непосредственном контакте с грампластинкой и рычагом кроссфейдера. На самом деле - это просто «насильственное» издевательство над пластинкой, с попыткой извлечь из нее иные звуки, чем на ней записаны.

Когда пластинки стали использовать «не по назначению»?

Денис Максимов, диджей (DJ Eye Q):
Это всё идёт из хип-хоп культуры. Делалось это для того, чтобы разнообразить технические тексты, которые начитывались реперами. А далее всё стало очень быстро развиваться и набирать огромную популярность.

# Фотофакт # Хобби # Юлия Шпилевская # Юрий Царёв # Диджей # Денис Максимов

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