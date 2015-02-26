Денис Максимов, диджей (DJ Eye Q) провёл мастер-класс по скретчингу для ведущих программы «УТРО»

Что такое «скретчинг»?

Денис Максимов, диджей (DJ Eye Q):

Возвратно-поступательные движения руки при непосредственном контакте с грампластинкой и рычагом кроссфейдера. На самом деле - это просто «насильственное» издевательство над пластинкой, с попыткой извлечь из нее иные звуки, чем на ней записаны.

Когда пластинки стали использовать «не по назначению»?

Денис Максимов, диджей (DJ Eye Q):

Это всё идёт из хип-хоп культуры. Делалось это для того, чтобы разнообразить технические тексты, которые начитывались реперами. А далее всё стало очень быстро развиваться и набирать огромную популярность.