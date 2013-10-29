Чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Богинская: Каждый ребенок в любой стране должен начинать заниматься гимнастикой

В студии программы «Утро» на СТВ трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастке Светлана Богинская.

Насколько известно, вы в Беларуси бываете не так часто. Что вас привело сейчас сюда?

Светлана Богинская, трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастке:

У меня здесь мать, брат и племянники. Я 15 лет не была в Беларуси и очень рада, что сюда приехала. Дело в том, что после рождения моего первого ребенка 14 лет назад, дочери Ани, я стала бояться летать. И когда у меня небольшая турбулентность в самолете, я всегда думаю о том, как же сильно хочу увидеть своих детей. Узнать, кем они вырастут, когда женятся, родят внуков и так далее.

Вы с детства знали, что будете гимнасткой?

Светлана Богинская:

Знаете, я с детства была очень энергичным ребенком. С 4 лет во дворе крутилась на турниках, от чего на руках были постоянные мозоли. Я поломала все диваны, прыгая на них. И когда к нам в 1 класс пришел инструктор по гимнастике, то я сразу вызвалась заниматься. Тренер посмотрела на меня – а я была тогда самая маленькая и худенькая в классе – и дала квитанцию, чтобы я переходила в спортивную школу.

Неужели ни разу у вас не было моментов, когда вам хотелось все бросить и уйти?

Светлана Богинская:

Ну как же не бывало? В 6 лет спортивная гимнастика была моим хобби, но после того, как я в 9 лет попала на свою первую олимпиаду, стало как-то сильно сложно заниматься и каждый день хотелось все бросить. Дело в том, что в 15-17 лет начинаешь хотеть быть просто девушкой, а не спортсменкой: гулять с подругами, ходить на дискотеки, в кино, посидеть в кафе. Но, в тоже время, я стеснялась ходить на свидания: от тренировок у меня было очень много мозолей на ладонях. И молодые люди постоянно спрашивали об этом.

А что держало?

Светлана Богинская:

В любой профессии всегда легко все бросить. И я взяла перерыв на 6 месяцев. Но потом поняла, что ничего другого не могу делать. Ведь кроме самой гимнастики, можно было попутешествовать по разным странам. И я решила вернуться.

Поддерживали ли вас близкие?

Светлана Богинская:

Да, особенно родители. Они говорили, что будут всегда мне помогать в том, чем бы я ни занималась.

Спортивная гимнастика - такой спорт, где травм не избежать. Есть ли у вас чувство страха, когда вы делаете очередное сальто?

Светлана Богинская:

Зная технику, не знаешь страха. Я всегда знала свое тело в воздухе: какое бы упражнение я ни делала, всегда представляла, куда буду приземляться. Это природное чувство координации, и это меня спасало и спасает до сих пор.

Отдавая сейчас детей в какие-то спортивные секции, как понять, что именно в этом спорте ребенок преуспеет?

Светлана Богинская:

Оно сразу видно. Когда детки приходят в детские спортивные школы, начинаешь строить их в ряд и давать самое легкое упражнение на координацию – левая нога, правая рука. И когда ребенок не может это скоординировать, то понятно, что с этим ребенком надо заниматься больше.

Многих сейчас интересует вопрос о питании. Как питаются гимнастки и держат себя в форме?

Светлана Богинская:

В спорте, как и в жизни, надо есть все, но понемногу. Когда я еще выступала в сборной Советского Союза, случилось однажды пропустить ужин. Моя тренер тогда пришла ко мне в номер, и сказала, чтобы больше такого не повторялось. Я тренируюсь, мне нужны калории, мне нужна энергия, поэтому я должна ходить на завтраки, обеды и ужины. Есть все, но по чуть-чуть.

Вот разные ходят легенды об отношениях тренеров со спортсменами. В одном из интервью вы сказали, что очень стервозно себя вели по отношению к тренеру...

Светлана Богинская:

Моя первая тренер – Мироманова Любовь Максимовна – была мне второй матерью. Уезжая на сборы в Москву, я проводила с ней больше времени, чем со своими родителями. Она меня с детства учила, как надо вести себя в жизни. До 14 лет у нас были отличные отношения, потом начался переходный возраст. И все свои эмоции я срывала на своей второй матери.

Светлана, чем вы занимаетесь сейчас?

Светлана Богинская:

В настоящее время я живу в Хьюстоне, штат Техас. У меня своя компания: я организовываю летние спортивные сборы для американских детей. Арендую помещение от 11 до 13 недель летом, набираю тренерский состав, в том числе приглашаю и олимпийских чемпионок-американок. Они тренируют детей, отвечают на какие-то вопросы.

Есть ли что-то в вашей жизни, что вас также захватывает, как и спорт?

Светлана Богинская:

У моего супруга и детей – игра в гольф. А мне этот спорт не очень по душе.

Родители-чемпионы отдают своих детей в свой спорт?

Светлана Богинская, трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастке:

Это у кого как спросить. Я считаю, что мне гимнастика дала многое, в том числе профессию и друзей. Каждый ребенок в любой стране должен начинать заниматься гимнастикой, потому что она развивает координацию и мозг на занятие любым спортом. Моей дочери было 18 месяцев, когда я пошла с ней в зал. С 3 лет она уже начала сама ходить заниматься, а в 8 лет она мне сказала, что гимнастика очень трудный и сложный вид спорта, и ей это не нравится. Она ушла в танцы, там позанималась год, потом столько же в гольф, а сейчас уже 4 года занимается черлидингом. Это спорт ей нравится, и она не пропускает ни одной тренировки.