Чемпионат по ирландским танцам в Минске

Новости Беларуси. Более 200 танцоров из Украины, России и Беларуси участвовали в пятом чемпионате по ирландским танцам в Минске. Под кельтскую музыку соло исполнили дети и взрослые. Их мастерство оценивают судьи международного уровня из Англии, Германии и Шотландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хайке Фролинг, судья чемпионата ирландского танца (Германия):

Я судила соревнования во многих странах. И в Беларуси, и в Германии, и в Ирландии. Мне, конечно, есть с чем сравнивать. И я хочу сказать, что уровень белорусских танцоров очень высок. Нам действительно сложно решить, кто сегодня лучший. Потому что все участники великолепно танцуют.

Участница чемпионата:

Ноги укрепляет очень сильно. Такого, что похудеть – это вряд ли, но мышцы на ногах будут крепкие. Плюс хорошее настроение. Я думаю, это более важно.

Евгения Пучинская, организатор чемпионата ирландского танца:

Ирландские танцы привлекают людей своими ритмами, музыкой, энергией, экспрессией. Мы стали ездить на соревнования, организовывать соревнования здесь. Конечно, фактически это не приносит больших денег, но это приносит славу в пределах ирландского сообщества.

Ольга – преподаватель английского языка. Занятия танцами стали для нее поистине судьбоносными. В учебной студии девушка познакомилась со своим будущим мужем. И теперь решено: их дети обязательно будут посещать школу ирландских танцев

Ольга, участница чемпионата:

Когда-то увидела концерт Майкла Фейтли. Я думаю, его многие знают. Это известный ирландский танцор. После этого я влюбилась в ирландские танцы и с тех пор занимаюсь.

Яркие оранжевые, зеленые и белые костюмы – символы национальных цветов Ирландии. Как правило, такие наряды преподаватели сами шьют для учеников. Еще одна примечательная черта – шиньоны с золотистыми локонами.

Участники чемпионата:

У многих ирландцев, вьющиеся волосы. Поэтому, наверное, и шиньоны вьющиеся.