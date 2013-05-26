«Человек года Минщины» Светлана Антонович знает, как удачно озеленить и город, и частный приусадебный участок

Новости Минской области. Результатами работы героини программы «Центральный регион» на СТВ каждый день любуются жители города Клецк. Живописные цветочные клумбы и неповторимый облик города - дело рук Светланы Антонович и команды единомышленников. Светлана Владимировна - «Человек года Минщины» и главный озеленитель Клецка!

«Нам повезло с людьми, которые занимаются озеленением города», - признаются работники ЖКХ. Мастера участка благоустройства Светлану Антонович охарактеризовали как человека удивительного, талантливого, с прекрасным вкусом, как настоящего профессионала.

Интересны здесь не только люди, но и сама история города. Клецк находится в 140 километрах от Минска. Когда-то он был центром удельного княжества в составе Турово-Пинской земли. Имел обширные торговые связи с Киевом и Волынью. Впервые упоминается в 1127 году в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях. Это город воин, прославивший себя знаменитыми сражениями. Одно из них - Клецкая битва. Почти 500 лет назад здесь был дан решающий бой татарам.

Клецк с 16 века был собственностью князей Радзивиллов и тогда же - центром кальвинизма. Здесь проповедовал Симон Будный и написал свой «Катехизис», рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Не обошлось и без революционных событий. Летом 1863 года недалеко от райцентра, в деревне Заостровечье, произошла стычка повстанцев Кастуся Калиновского с царскими жандармами. Среди немногих сохранившихся достопримечательностей города - здание бывшего военного госпиталя 1909 года постройки.

Сегодня в Клецке находится 9 промышленных предприятий и проживает почти 12 тысяч человек.