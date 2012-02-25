Боди-балет: избавляем фигуру от недостатков, учимся владеть телом и приобретаем уверенность в собственной неотразимости

Мир балета настолько заманчив, что вдохновил современных специалистов по фитнесу на создание уникальной программы под названием боди-балет. И теперь прикоснуться к искусству классического танца могут все без исключения. Это, однако, не значит, что Анастасии Волочковой пора готовиться к серьезной конкуренции.

Боди-балет сочетает в себе облегченный вариант уроков хореографии с элементами аэробики, йоги, пилатеса и других способов поддержания мышц в тонусе. Но именно балерину, а не спортсменку будут видеть окружающие в Вашем образе.

Анна Маханькова, тренер по боди-балету:

Боди-балетом полезно заниматься для того, чтобы улучшить осанку, в первую очередь. Первое, что замечают в девушке, которая занимается балетом, – это осанка. А также выворотность стоп, тазобедренного сустава.

Кроме образцовой походки боди-балет готов сделать еще один подарок вашей фигуре. Позаимствованные у классической хореографии упражнения, в отличие от фитнеса в чистом виде, не накачивают грубые мышцы, а растягивают и удлиняют их. Причем эффект сохраняется намного дольше, чем результат занятий в тренажерном зале.

Это прекрасная возможность попрощаться с лишними килограммами и приобрести грациозную фигуру, а заодно решить некоторые проблемы со здоровьем, сообщили в программе «Большой завтрак».

Анна Маханькова, тренер по боди-балету:

Полезно для тех, у кого есть проблемы с позвоночником, сколиоз, потому что работают все мышцы спины. Простой сколиоз можно исправить, если регулярно и правильно заниматься. Очень полезен для свода стопы, потому что работает свод стопы у тех людей, у которых всю жизнь было плоскостопие. Это тоже можно исправить.

Правда, чтобы исцеление произошло, придется запастись терпением, трудолюбием и силой воли. Не секрет, что успех в балете приходит только к тем, кто феноменально много работает.

Анна Маханькова, тренер по боди-балету:

Чтобы был классный результат, должно пройти года два-три. Люди занимаются балетом с самого детства, минимум 9-10 лет, чтобы добиться каких-то результатов.

Естественно, обычному человеку, чтобы прийти к какой-то форме, нужен хотя бы год, это точно. Чтобы приобрести начальную форму.

Способные и старательные ученицы могут постепенно не только приблизить к идеалу свою фигуру, но и освоить сложные балетные па. Нет ничего невозможного. А стандартная программа боди-балета по силам женщинам любого возраста, комплекции и способностей.

Боди-балет не помешает и профессиональным танцорам, но в большей степени он нужен, конечно, тем, кто стесняется выходить на танцпол. Вы не только избавите фигуру от многих недостатков, научитесь владеть своим телом, но и приобретете самое важное – уверенность в собственной неотразимости.