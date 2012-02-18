Гончарное искусство. Мастер-класс по созданию изделий из глины

Керамические изделия имеют почти неограниченные возможности в выборе формы. А цвет горшочков, кувшинов или ваз определяется видом глины и способом последующей обработки изделия.

Сергей Наранович, гончар:

Например, можно покрыть керамику глазурью. Тогда она может приобрести разный цвет. Допустим, изначально белая была, покрыли зеленоватой глазурью, получился зеленый цвет.

Однако со временем ремесло превратилось в искусство. То, что раньше было всего лишь кухонной утварью, теперь становится интерьерным украшением.

Сергей Наранович, гончар:

Сегодня даже простая традиционная посуда стала более декоративной. И мастер в какой-то степени уже стал ближе к художнику.

Нужно, чтобы горшок не просто был горшком, а радовал глаз, чтобы украшал интерьер. Это относится ко всей керамике.

Почти не произошло метаморфоз и с главным орудием труда гончаров – гончарным кругом. Уже, правда, не требуется вращать его ногами или прибегать к помощи подмастерья. Достаточно нажать на электропедаль, сообщили в программе «Большой завтрак».

Сергей Наранович, гончар:

Сам процесс изготовления изделий на гончарном круге никак не изменился. Руки мастера и глина – и все.

И еще, конечно же, умение. Это со стороны кажется, что превратить ком глины в изящный сосуд легко. Впрочем, природный материал становится послушным достаточно быстро. Если не торопиться, проявлять аккуратность и самую настоящую нежность в каждом движении.

Итак, сначала кусок глины, постоянно смачиваемый водой, превращается в невысокий цилиндр. Затем в нем проделывается отверстие, формируется дно. Дальше – полная свобода действий. Стенки сосуда можно вытягивать вверх, расширять или делать более узкими. Из глиняной заготовки на этом этапе можно получить и высокую хрупкую вазу, и приземистый горшочек.

Коварство этого завораживающего действа в том, что одно неуклюжее движение – и будущий шедевр снова превращается в бесформенный комок глины.

Все заново – разминаем глину, выкладываем ее на круг, формируем цилиндр, из него – толстый низкий горшочек. Дальше – уже с большим трепетом и аккуратностью – вытягиваем его, придавая форме изящество вазы.

Доменика, певица:

С помощью мастера мне удалось сделать вазу. Я хочу сказать, что это филигранный процесс, потому что нужно умеренно сил приложить, чтобы придать форму изделию.

Ощущения очень приятные, потому что своими руками лепишь и буквально через пару секунд получается интересный предмет.

Теперь, до обжига, можно добавить вазе минимальный декор. С помощью обычной палочки наносим на стенки рисунок. Чтобы изделие стало абсолютно авторским, снабжаем его автографом.

Доменика, певица:

Я сделала красивую именную вазу, нанесла специальным инструментом рисунок, надпись. Теперь она должна высохнуть. Это будет в течение недели. Затем обжигаем в печи при температуре 1000 градусов. После этого изделие будет готово.

А пока – снимаем вазу с круга. Гончарное искусство действительно требует не только сосредоточенности и внимания, но еще и времени. Сойдя с круга, даже самая маленькая вазочка должна хорошо высохнуть, затем ее ожидает обжиг, потом – декорирование и второй обжиг, сообщили в программе «Большой завтрак».

Доменика, певица:

Гончарное ремесло известно в Беларуси не одно тысячелетие. Само название происходит от слова «горн», что означает «печь для обжига». Глина всегда была распространенным подручным материалом, который достаточно легко поддается обработке. Из нее можно вылепить все что угодно.

И правда: посуда, декоративные панно, керамические статуэтки, подсвечники – сложно сказать, какой предмет интерьера невозможно сделать из глины. А главное – такие вещи оживляют пространство вокруг себя, делают его добрее и уютнее.