BMX –культура: что это такое?

Сегодня встретить компанию BMX-еров и оказаться свидетелем головокружительных трюков на мини-велосипедах можно в любом городе мира и Минск – не исключение. Вело- мотоэкстрим – это не дань адреналину, модный и эффектный вид спорта, это стиль жизни с электро-треком в наушниках, свобода движения и независимость в мыслях! Особенно популярно стритовое катание по городу. Велоэкстремалы не только скользят по перилам и ступенькам, прыгают с невысоких крыш и проносятся над лестничными пролетами, но и покоряют акробатическими номерами!

Слава Пожитков, райдер:

BMX – это прежде всего велосипед на колесах 20 дйюмов, низкая рама, запчасти все из алюминия, они рассчитаны под максимальную прочность, любые нагрузки он должен выдерживать в любом случае, чтобы защитить райдера.

Паша Асинов, райдер:

В основном стритовое катание – это поиск новых идей для трюков по городу.

BMX история началась еще Калифорнии 1970-х, когда отчаянные подростки пытались повторить трюки мотокроссеров на своих велосипедах. Традиционный экотранспорт со временем эволюционирует в идеальную модель для трюков. Миниатюрный размер и высокая маневренность, система гироротор и возможность рулить без ограничений… Устройство BMX продумано для спортсмена, а выбор модели зависит от стиля катания.

Слава Пожитков, райдер:

Велосипед для стрита отличается тем, что он имеет не длинную раму, пеги, по которым можно скользить по перилам, граням, высокий руль.

Bunny hop, Backflip, Tail tap… Выписывать воздушные сальто на байках могут только опытные спортсмены. Ни один год тренировок и, конечно, веры в себя. Обучение онлайн прямо сейчас в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Слава Пожитков, райдер:

Самый основной трюк в любом катании – это прыжок, по-нашему он называется банни -хоп - это основа всех трюков, его надо научится делать, чтобы делать все дальнейшие трюки. Следующий трюк – это так называемое вращение, это делаешь банни- хоп и крутишься на 180 градусов. Это второй по сложности из трюков, который нужно уметь всем райдерам . Еще один из трюков называется мануал – это езда на заднем колесе. Баланс на переднем колесе тоже один из основных трюков , называется фу-джем. Всему нужно учится год-два базовым трюкам , все остальное начинается около 3-4 лет катания – самое интересное.

Видео от гуру велотриала собирает тысячи поклонников! Кататься, как Mark Webb - мечта каждого райдера! В Америке и Европе ВМХ-спорт давно урбан-культура и профессиональная дисциплина. Ежегодно проводят соревнования, тренируются в парках! Минск в ВМХ-движении 10 лет. Перешагнуть за рамки хобби и дотянуться до зарубежного уровня мешает отсутствие специальных крытых площадок, ведь зимой и осенью по мокрым перилам не попрыгаешь. Танцы на байках чаще всего можно увидеть возле театра оперы и балета, дворца спорта и на Октябрьской площади. Это столичные мекки для стриттеров!

Паша Асинов, райдер:

Все катаются в центре города и легко найти друг друга в течение 15 минут!

Попав однажды в мир стрита признаются BMX-еры - это навсегда, не остановят даже травмы! Как и в любом спорте можно развиваться и доказывать, что невозможное – возможно!

Слава Пожитков, райдер:

В стритовом катании привлекает именно свобода, свобода действий – можно кататься, где хочешь.