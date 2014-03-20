Анна Барашкова вышивает не на ткани, а... по дереву!

Новости Беларуси. Райская птичка поселилась на шкатулке! В вальсе закружились цветы на антикварных часах! Что необычного в этих работах?

Материалом для вышивки здесь послужила не привычная канва, а самое настоящее дерево! Перед вами работы единственного в Беларуси мастера вышивания по дереву Анны Барашковой!

Анна Барашкова, мастер вышивания по дереву:

Первая работа - эти часы. Я сделала их в подарок их моей маме на новый год. Идея пришла вышить по дереву, когда я увидела работы литовской художницы Северии.

Литовская художница украшает своей вышивкой металл. Роскошные цветы и причудливые орнаменты у Северии возникают на утюгах, сковородах и даже автомобилях!

Анна же решила, что на дереве вышивка будет смотреться гармоничней!

Анна Барашкова, мастер вышивания по дереву:

Вот эти часы – с анютиными глазками. Потому что я – Анна. Они сейчас находятся у мамы в интерьере. И пошло – поехало. Сейчас уже более 10 работ.

Небольшое количество работ в коллекции нашей героини объясняется просто. Причудливое рукоделие – достаточно трудоёмкий процесс.

Анна Барашкова, мастер вышивания по дереву:

Порядка от 30-50 часов – только техническая работа. Каждый предмет вначале нужно подготовить поверхность. Поверхность грунтуется, потом она красится, выбирается фон. Выбирается сам фон. Перерабатывается схема вышивки. Потому что каждый крестик имеет свой размер.

Затем на дерево наносится точечный рисунок, и делаются отверстия для вышивки.

Анна Барашкова, мастер вышивания по дереву:

Потом всё это шлифуется, как следует. Проходится краской, лаком. И потом начинается самый приятный процесс – это вышивка.

Оказалось, чтобы создавать картины на дереве – мало уметь вышивать крестиком. Важно научиться работать с дрелью! Что ж – попробуем!

Отверстия готовы. Можно брать в руки иглу и создавать первые штрихи картины. А если нашла игла плохо проходит через просверленные отверстия, в помощь – плоскогубцы!

Уже через двое суток на этой шкатулке появится волшебная птичка, которую Анна вышьет по старинной французской схеме. Приятно осознавать, что в новом произведении искусства будет частичка души и нашей съёмочной группы, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.